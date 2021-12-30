مدبولى: نظم الرى الحديثة تسهم فى ترشيد استهلاك المياه المستخدمة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة جهود التحول للرى الحديث، وكذا ملف تبطين الترع، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة المشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى.





وأكد رئيس الوزراء، على أهمية الجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة الموارد المائية والرى، خاصة فيما يتعلق بتحديث أنظمة الرى للأراضى الزراعية، وتبطين الترع والمصارف المائية، بما يسهم فى ترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى الرى، وتحسين نوعية المياه، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاجية وجودة المحاصيل الزراعية، وفتح المجال أمام تصدير هذه المنتجات إلى العديد من الأسواق الخارجية.

واستعرض وزير الموارد المائية والرى الموقف التنفيذى لتطبيق منظومة الرى الحديث، مؤكداً أنه تم الانتهاء من حصر وتدقيق نحو 525 ألف فدان من خلال تطبيقات إلكترونية وأنظمة حديثة، تم تحويلها بالجهود الذاتية للفلاحين، من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، وذلك من أصل 800 ألف فدان، تم الانتهاء من تحويلها بالجهود الذاتية للمزارعين لنظام الرى الحديث خلال هذا العام، وجار الانتهاء من تدقيقها حالياً.

وأشار الدكتور محمد عبد العاطى، إلى أن أسبوع القاهرة للمياه، شهد للعام الرابع على التوالى، تنظيم مسابقة بين الفلاحين الذين يقومون بالتحويل للرى الحديث وتم تكريمهم، لافتا إلى أن بعض الفلاحين أصبح لديهم خبرة كبيرة فى هذا الملف، بل إن أحد الفلاحين قام بتأسيس شركة تساعد الفلاحين فى التحويل للرى الحديث، نظراً لأهمية التحويل، والفوائد العديدة التى تعود على الفلاح، وعلى الدولة.

كما أكد الوزير القيام بعقد لقاءات شعبية بالمحافظات بصورة دورية، يتبادل خلالها الفلاحون تجاربهم الناجحة فى التحويل لنظام الرى الحديث، والفوائد التى عادت عليهم، والتى تمثلت فى زيادة المحصول، وتقليل الاعتمادية على السماد، مشيراً إلى أن جهود التوعية كان لها أثر واسع فى إقبال الفلاحين على التحويل نحو أنظمة الرى الحديث.

كما تطرق وزير الموارد المائية والرى إلى موقف تبطين الترع والمصارف، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين نحو 3700 كم، من الترع المتعبة، بهدف وصول المياه إلى نهايات الترع، والحفاظ على الموارد المائية، وكذا تحسين جودة المياه، بالإضافة إلى الفوائد البيئية العديدة من هذا المشروع.

كما استعرض الوزير موقف إزالة التعديات على المجارى المائية، وفرعى رشيد ودمياط بنهر النيل، وجهود التنسيق الذى يتم مع المحافظين، ومسؤولى وزارة الداخلية، بهدف تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بسرعة إزالة كل التعديات على أملاك الدولة، وعلى المجارى المائية.