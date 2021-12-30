ورشة عمل بمركز معلومات الوزراء حول التحويلات النقدية وتخفيض الفقر

جدة - نرمين السيد - عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل تحت عنوان "التحويلات النقدية وتخفيض الفقر"، وذلك بحضور الدكتورة هبة الليثى أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتورة شيرين الشواربى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة المستقبل وبمشاركة نخبة من الباحثين والعاملين بالمركز.





ناقشت الورشة خلال جلساتها عدداً من الموضوعات منها المفاهيم المتعلقة بالفقر وأهمية قياسه، والخطوات المنهجية والعلمية التى يتم من خلالها هذا القياس، بالإضافة إلى تناول موضوع الحماية الاجتماعية بالتطبيق على الحالة المصرية، والتعرف على نطاق هذه الحماية، ومكاسبها، وشبكات الأمان الاجتماعى المختلفة، واستخدامات هذه الحماية خلال أزمة كورونا، كما تناولت حساب أثر تعديل منظومة التحويلات النقدية على الفقر.

وأشار المركز إلى أن هذه الورشة تأتى فى إطار دوره الذى يضطلع به باعتباره أحد مراكز الفكر الحكومية التى تدعم متخذ القرار خاصة فى قضايا التنمية الشاملة، وما يستتبعه ذلك من ضرورة التفاعل مع القضايا المجتمعية التى من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموى، بصورة تسهم فى تعزيز كفاءة وفعالية جهود التنمية، وترسيخ مجتمع المعرفة، حيث تم عقدها فى إطار أعمال سلسلة أوراق السياسات التى يقدمها المركز بالشراكة مع منظمة اليونيسيف، لأجل تحقيق الأهداف التنموية، واستمرار صقل مهارات الباحثين واكتسابهم المهارات المهنية من الخبراء المرموقين وهو ما تحرص عليه إدارة المركز برئاسة الأستاذ أسامة الجوهرى مساعد رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المركز.

وأضاف مركز المعلومات أن هذه الورشة ستكون ضمن سلسلة من الفعاليات التى سيحرص على تنظيمها بشكل دورى خلال الفترة القادمة لإقامة حوار بناء حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الأولوية والمثارة على الساحة، وطرح الرؤى والأفكار المختلفة المتعلقة بها، بمشاركة مختلف الأطراف الفاعلين ذات الصلة، وذلك لاستخلاص التوصيات والمقترحات التى يمكن الاعتماد عليها، فى وضع السياسات وتخطيط ومتابعة كفاءة الأداء، بهدف دعم متخذ القرار.

جدير بالذكر أن المركز سبق له أن عقد برنامج تدريبى بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف" حول "إعداد وكتابة أوراق السياسات العامة"، وذلك للفرق المختارة من طلاب الجامعات المصرية للاشتراك فى المسابقة البحثية الأولى للمركز، وذلك فى إطار دوره المجتمعى، وإيماناً منه بأهمية تعزيز الشراكة مع الجامعات المصرية وتشجيع مشاركة الشباب فى رسم السياسات العامة للدولة.