الطيب يهنئ فرنسيس وتواضروس بمناسبة أعياد الميلاد

جدة - نرمين السيد - هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، ورئيس أساقفة كانتربرى جاستن ويلبى، والبطريرك برثلماوس الأول، بطريرك القسطنطينية، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين فى الشرق والغرب بمناسبة أعياد الميلاد.





جاء ذلك خلال تدوينة له على موقعى فيسبوك وتويتر بعدة لغات، كتب فيها: "خالص التهانى بأعياد الميلاد إلى الأصدقاء: البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس الأساقفة جاستن ويلبى، والبطريرك برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين فى الشرق والغرب، سائلًا الله تعالى أن يشمل عالمنا بالسلام والمحبة والأخوة، وأن يُجنبنا ويلات الحروب والكراهية". خالص التهانى بأعياد الميلاد إلى الأصدقاء: البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس الأساقفة جاستن ويلبى، والبطريرك برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين فى الشرق والغرب، سائلًا الله تعالى أن يشمل عالمنا بالسلام والمحبة والأخوة، وأن يُجنبنا ويلات الحروب والكراهية.

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