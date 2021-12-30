بدء أولى فعاليات مبادرة مشاركة الأطباء المصريين بالخارج فى حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن هذا يأتى فى إطار المبادرة التى أطلقها وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمشاركة الأطباء المصريين بالخارج فى مشروع "حياة كريمة"، كما يأتى فى إطار التعاون المثمر والبروتوكول الموقع بين وزارة الهجرة ومؤسسة حياة كريمة بشأن مشاركة المصريين بالخارج فى المبادرة الرئاسية والترويج لأهدافها لدى الجاليات المصرية بالخارج.

ورحب القائم بأعمال وزير الصحة بالتعاون مع علمائنا وخبرائنا بالخارج بمختلف المجالات الطبية، مؤكدا أن التعاون العلمى يضمن الاستفادة من خبرات الأطباء المصريين بالخارج وتبادل المعرفة مع نظرائهم بالداخل.

وثمن رغبة الأطباء المصريين بالخارج لحرصهم على دعم أبناء وطنهم بخبراتهم الثرية لمختلف التخصصات الطبية، ومتابعتهم الحثيثة لمشروعات الدولة المصرية، ورغبتهم فى المشاركة بمشروع (حياة كريمة).

وأضاف أن اختيار فترة إجازات رأس السنة الميلادية لانطلاق المبادرة يأتى لإتاحة الفرصة لمشاركة عدد أكبر من الأطباء المصريين فى الخارج، الذين يقضون هذه الأيام فى مصر وسط أسرهم، استجابة لرغبتهم فى نقل خبراتهم إلى زملائهم بمصر لخدمة المريض المصرى.

من جهتها، قالت شانا محمد مدير العلاقات الخارجية بمؤسسة "حياة كريمة"، إنه تم التنسيق والعمل وفقا للبروتوكول الموقع بين المؤسسة ووزارة الهجرة بشأن مشاركة المصريين بالخارج فى المبادرة الرئاسية.

وأضافت أن مشاركة المصريين بالخارج ليست دعمًا عينيًا فقط ولكن الاستفادة من خبرات الأطباء المصريين بالخارج فى علاج الأكثر احتياجًا يعد دعمًا كبيرًا أيضا للمبادرة لتوفير أفضل رعاية صحية وحياة كريمة للمواطن المصرى.

وبدورها، قالت الدكتورة ندى الدمياطى مدير القطاع الطبى بمؤسسة "حياة كريمة" إن الاستفادة من خبرات الأطباء المصريين بالخارج أمر مهم جدا فى إطار تكاتف كافة الجهود لصالح المواطن المصرى الأكثر احتياجا.

ولفت إلى أنه تم التنسيق لزيارة الخبير المصرى بالخارج بالتعاون مع وزارة الهجرة ووزارة الصحة لتحقيق هدف من أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهو توفير الرعاية الصحية الجيدة.

ومن جانبه، أكد الدكتور مدحت منجى خبير طب الأسنان بالولايات المتحدة الأمريكية أن علينا جميعا التكاتف لخدمة مصر وأهلنا فى مختلف المناطق، مناديا بإطلاق حملة للاكتشاف المبكر لأمراض الأسنان، وافتتاح عدد أكثر من مراكز متخصصة فى طب وعلاج الأسنان، ومن بينها المركز التخصصى لطب الأسنان فى زهراء مدينة نصر.

وكانت الفعاليات قد بدأت أمس باستقبال عدد من المرضى من الأماكن الأكثر احتياجا فى محيط مستشفى أحمد ماهر، بحضور الدكتور وليد خيرى، نقيب أطباء أسنان القاهرة، والدكتور مدحت منجى خبير الأسنان بالولايات المتحدة الأمريكية الذى وقع الكشف الطبى لعدد من المرضى ما بين كبار السن والشباب، واستعراض ما يمكن تقديمه لتطوير الخدمات الطبية فى مجال الأسنان متضمنا الفحص العام وعلاج الجذور وتقديم المشورة الطبية اللازمة للحالات الحرجة، للمتابعة مع المستشفى.

وحرص منجى على تبادل الخبرات مع الأطباء المصريين فى المستشفى، والتأكيد على أهمية البحث العلمى لضمان أفضل سبل العلاج للمرضى، وفقا لأحدث بروتوكولات علاج الأسنان حول العالم، مشيدا بإمكانات مركز أبحاث طب الأسنان بمستشفى أحمد ماهر، ودوره فى علاج المرضى.

واستكمالا لمشاركة الدكتور مدحت مُنجى بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتوفير خدمات طبية لأهالينا، فمن المقرر أن يشارك فى قافلة طبية لوزارة الصحة لحى الأسمرات الأسبوع المقبل لإجراء الكشف الطبى على ساكنى الحى.