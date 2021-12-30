الضوابط المنظمة لرحلات العمرة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - اعتمدت وزارة السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجريةً، وذلك فى ضوء موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضى بتاريخ 23 ديسمبر الجاري، على الاشتراطات الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان.





وتضمنت الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قبل العودة إلى مصر وعند وبعد الوصول الى المنافذ المصرية، هذا بالإضافة إلى عدد من القواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

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