البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد لمجابهة الأمطار التقلبات الجوية المحتملة

جدة - نرمين السيد - رفعت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية بمدن المحافظة لمجابهة الأمطار المحتملة التى قد تتعرض لها بداية من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل.





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