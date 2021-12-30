"بداية جديدة".. تسجيلي يرصد دور مركز الإصلاح والتأهيل بدر في تقديم الدعم النفسي للنزيل (فيديو)

رصد فيلم تسجيلي بعنوان "بداية جديدة" من إنتاج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية كيف نجحت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي سبتمبر الماضي في تغيير الفلسفة العقابية داخل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية"السجون سابقا" ، والتي ترتب عليها غلق السجون العمومية وإنشاء مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بديلا عنها توافق المعايير الدولية لحقوق الإنسان كلن بدايتها مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون ، واليوم مركز الإصلاح والتأهيل بدر.
الفيلم نقل ما يدور داخل الصرح الأمني الحديث بمركزي الإصلاح والتأهيل وادي النطرون وبدر ، وكيف وفر المركزين محاكم وفرت على السجين مشقة الترحيل، وكذا مراكز طبية مدعومة بمختلف التخصصات ، ودور للعبادة "مسجد وكنيسة"، وحضانات للأطفال، وأملكن لتعليم الحرف اليدوية .
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