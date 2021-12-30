/669290/ترتيب-الدوري-الانجليزي-بعد-مباراة-تشيلسي-وبرايتون

شهد ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز على العديد من الإختلافات في مراكز الفرق، بعد مباراة تسيلسي أمس أمام برايتون في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الفوز امس على برينتفورد بهدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الدوري الإنجليزي:

1- مانشستر سيتي 50 نقطة، من أصل 20 مباراة.

2- تشيلسي 42 نقطة، من أصل 20 مباراة.

3- ليفربول 41 نقطة، من أصل 19 مباراة.

4- آرسنال 35 نقطة، من أصل 19 مباراة.

5- وست هام 31 نقطة، من أصل 19 مباراة.

6- توتنهام 30 نقطة، من أصل 17 مباراة

7- مانشستر يونايتد 28 نقطة من أصل 17 مباراة

8- وولفرهامبتون 25 نقطة من اصل 18 مباراة.

9- ليستر سيتي 25 نقطة، من اصل 18 مباراة

10- برايتون 24 نقطة، من أصل 18 مباراة

11- كريستال بالاس 23 نقطة من اصل 19 مباراة.

12- أستون فيلا 22 نقطة من اصل 18 مباراة.

13- ساوثهامبتون 21 نقطة، من اصل 19 مباراة.

14- برينتفورد 20 نقطة من اصل 18 مباراة.

15- إيفرتون 19 نقطة من أصل 17 مباراة.

16- ليدز 16 نقطة، من أصل 18 مباراة.

17- واتفورد 13 نقطة، من أصل 17 مباراة.

18- بيرنلي 11 نقطة، من أصل 15 مباراة.

19- نيوكاسل 11 نقاط، من أصل 19 مباراة.

20- نوريتش سيتي 10 نقاط، من أصل 19 مباراة.

نتيجة مباراة تشيلسي وبرايتون

أنتهت مباراة تشيلسي أمام برايتون بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن مباريات الأسبوع العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ تشيلسي اللقاء بهجوم شديد على برايتون حتى نجح في إحراز الهدف الأول عن طريق النجم روميلو لوكاكو في الدقيقة 28، ثم بدأ في التراجع بعد هجوم شديد من الضيوف.

وظل يهاجم برايتون حتى تعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة بهدف قاتل عن طريق داني ويلبيك، ليحصد نقطة غاليه جداً لفريقه.