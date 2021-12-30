/669292/لمدة-5-أيام--فتح-باب-التظلمات-للغير-مطابقين-لشروط-مسابقة-مياه-سوهاج

أكد اليوم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار - رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج - والعضو المنتدب عن فتح باب التظلمات للمتقدمين الغير منطبق عليهم الشروط بمسابقة محصل وقارئ بالعمولة وذلك فى الفترة من 2 حتى 6 يناير القادم.

وقال اللواء مصطفى كامل - مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية ان الشركة قد اعلنت فى وقتاً سابق عن طلب توظيف محصل وقارى بالعمولة بجميع مراكز المحافظة وانه تقدم لشغل هذه الوظيفة ٧٩٣٤ متقدم وذلك على الموقع الالكترونى للشركة .

وأضاف كامل انه تم فحص اوراق المتقدمين وتطابقت الشروط على 5534 متقدم ولم تنطبق الشروط على 2400 متقدم وانه تم فتح باب التظلمات على موقع الشركة الإلكترونى لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص فى التوظيف وانه عقب تلقى طلبات التظلم وفحصها سيتم البدء فى استكمال اجراءات المسابقة من خلال موقع الشركة الإلكترون.

مياه الشرب تدرب مسئولي الجهات المعاونة لنشر رسائل التوعية المائية بسوهاج

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من تدريب مسئولي الجهات المعاونة فى نشر رسائل التوعية المائية بمحافظة سوهاج صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف ان التدريب استمر لمدة يومين لتعريف المشاركين بكيفية اعداد رسائل التوعية المائية وكيفية توعية الجمهور بها هذا بالإضافة الى تدريبهم على المبادي الاولية فى السباكة وكيفية إصلاح صنابير المياه والتسربات بجميع الأدوات الصحية بالمنزل بهدف الحفاظ على المياه المهدرة.

واوضحت اسماء سهيل مدير التوعية والتثقيف انه تم زيارة محطة مياه سوهاج غرب للتعريف بمراحل تنقية مياه الشرب ودور الشركة فى توفير كوب مياه نظيف للمواطنين وكذلك زيارة مقر الخط الساخن 125 للتعريف بكيفية استقبال شكاوى المواطنين والاجراءات التى تقوم بها الشركة لحل تلك الشكاوى كما تم زيارة مركز خدمة العملاء الرئيسي للتعرف على اهم الخدمات التى تقدمها مراكز خدمة العملاء للمواطنين.

ومن الجدير بالذكر انه حضر البرنامج التدريبي ممثلي عن الشباب والرياضة ومركز ومدينة سوهاج والتضامن الاجتماعي والارشاد الزراعي والهيئة العامة لتعليم الكبار ومنطقة سوهاج الازهرية والاوقاف والمجلس القومي للمرأة والتربية والتعليم.