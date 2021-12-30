/669296/تعرف-على-التفاصيل-الكاملة-والغامضة-لحادث-عمال-البصل-بقصاصين-الاسماعيلية-صباح-اليوم

واصل دوت الخليج متابعة تفاصيل حادث المروع الذى حدث منذ قليل بطريق الدواويس – القاهرة بمركز ومدينة القصاصين التابعة لمحافظة الاسماعيلية، والذى لقى مصرعه شاب يبلغ من العمل 13 عام وإصابة 25 عاملًا وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقى العلاج، والمتوفي فيها الي مشرحة القصاصين.

وقد تلقى فريق الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الاسماعيلية بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل رقمها 1849ط ل ر محملة بعمال بوصله الدواويس أسفر الحادث عن اصابة 25 شخص ووفاة شخص يدعى السيد جمعة السيد يبلغ من العمر 13عام وتم دفع عدد 11سيارة وتم نقل المصابين للمجمع الطبي لتلقى العلاج ونقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى القصاصين المركزي، ويتم الان استكمال التحقيقات بواسطة جهات الاختصاص، وجارى المتابعة من المركز المحلى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

تعرف على التفاصيل الكاملة والغامضة لحادث "عمال البصل" بقصاصين الاسماعيلية صباح اليوم

ويذكر أن، المتوفي السيد جمعة السيد، 13 عامًا، مقيم عزبة الكوع بقرية الوادي الأخضر، والمصابين جميعهم من مدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية وهم، "أنور عصام أحمد السيد 13 عامًا مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم، ونسمة عصام أحمد السيد 15 عامًا مصابة باشتباه مع بعد الارتجاج وكدمة بالرأس واشتباه نزيف بالبطن، سالم إبراهيم مصطفى 12 عامًا مصاب بجرح 7 سم بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالبطن، وحسين على محمد محمد 30 عامًا مصاب بجرح 10 بالرأس واشتباه نزيف بالبطن وسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد عطية إبراهيم 13 عامًا مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح 10 سم بالرأس وسحجات وكدمات بالجسم، عمر شعبان محمود موسى 14 عامًا مصاب بجرح 10 سم بالرأس وكدمة بالرأس وسحجات بالذراعين، ضيف رضا إسماعيل 12 عامًا مصاب بجرح 3 سم بالحاجب الأيمن و2 سم بالجبهة وسحجات وكدمات بالجسم، أسماء محمد جاد إبراهيم 15 عامًا مصابة بكدمات بالجسم، آية سليمان عبد العاطي 15 عامًا مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه ما بعد الارتجاج، فاطمة عبد الله محمد 14 عامًا مصاب بجرح متهتك بالوجه واشتباه كسر بالساعد الأيمن، والسيد أحمد محمد درويش 55 عامًا مصاب بجرح متهتك بالرأس وسحجات وكدمات بالجسم، وعلاء عبد الحميد أحمد 18 عامًا مصاب باشتباه كسر بالقدمين، وهاني حسن يوسف 43 عامًا مصاب سحجات وكدمات بالجسم، محمد أحمد محمد 40 عامًا مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وجرح 5 سم بالجبهة وكدمات بالوجه.

كما أصيبت قمر نصار أحمد السيد 12 عامًا بجرح 5 سم بالرأس، وعبده عصام أحمد السيد 10 سنوات مصاب بجرح 3 سم بالرأس، والسيد خضير السيد 14 عامًا مصاب بجرح 4 سم بالرأس، وكريم محمد حسن 12 عامًا مصاب بجرح 5 سم بالرأس، أحمد عصام أحمد السيد 12 عامًا مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وكسور مضاعفة بالقدمين، روميساء على حسن 13 عامًا مصابة بغيبوبة واشتباه كسر بالعمود بالعامود الفقري واشتباه نزيف بالبطن والرأس، وشقيقتها روان على حسن 11 عامًا مصابة باشتباه كسر بالكوع الأيسر وسحجات وكدمات بالجسم، أحمد محمد سالم 14عامًا مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وشقيقه سالم محمد سالم 13 عامًا مصاب سحجات وكدمات بالجسم، وأيضاً هناك حالتين من مدينة الصالحية الجديدة بالشرقية وهم "محمود محمد على، 31 عامًا، مصاب بكدمات بالجسم، رحاب سليمان عبد العاطى، 12 عامًا، مصاب بجرح 3 سم بالرأس.

ومن جانبه رصدت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مؤشرات مخالفة وتمنع وقوع حادث، بوجود سيارة تحمل أطفالا خلال عودتهم من تدريب رياضي، وعلي الفور أمر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية بإيقاف سيارة نصف نقل تحمل اطفال صغار خلال عودتهم من تدريب رياضى الى بيتهم، ووجههم بركوب وسيلة مناسبة أمنة لحماية ارواحهم ومنع وقوع حادث لهم وتحذير السائق من تكرار هذه المخالفة، ومتابعة وصول الاطفال بأمان لأسرهم تحت اشراف المدير الاقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ويذكر أن هذا الحادث هو الثانى في نفس الأسبوع حيث أصيب 26 عاملًا زراعيًا متجهين أيضاً لجمع محصول البصل، الإثنين الماضى، في حادث على طريق "الصالحية الجديدة – القصاصين"، بنطاق دائرة القصاصين الجديدة في الإسماعيلية.