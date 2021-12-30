/669298/النائب-محمد-فريد-جودة-التشريع-تحسنت-فى-ظل-وجود-مجلس-الشيوخ-والأولية-للمواطن

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب بمجلس الشيوخ:" أفخر كوني عضو بمجلس شيوخ والحقيقة مستوى المناقشات والقوانين ساهمت فى تحسين حياة ملايين المصريين، وتساعد على تقدم البلد".

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها موقع دوت الخليج مع النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، والتى أدارها الزميل محمود فايد، مدير التحرير.

النائب محمد فريد: جودة التشريع تحسنت فى ظل وجود مجلس الشيوخ

واستكمل النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ حديثه قائلًا:" جودة التشريع تحسنت فى ظل وجود مجلس الشيوخ، حيث النظر للتشريعات والقوانين من زوايا مختلفة ساهم فى تحسين المستوى التشريعي".

النائب محمد فريد: التنسيقية تضع المواطن والوطن أولوية

وتابع النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ:" الأدوات الرقابية لمجلس الشيوخ فنية أكثر من كونها رقابية والكثير من الزملاء أعضاء التنسيقية تقدموا باقتراحات برغبة لاستحداث أمور وإصلاح أخرى فى إطار تحسين العملية التشريعية وضبطها".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، محمد فريد:" أثق جدًا فى وعي الناس، وأعتقد أننا متفاعلين مع الناس ونضع المواطنين والوطن أولوية، والشئ المؤكد أننا لسه شايفين أننا نقدر نحسن ونبذل أقصى مجهود”.