/669299/صنداونز-تواجدنا-مع-الأهلي-في-مجموعة-واحدة-يسمح-لنا-بالفوز-بدوري-أبطال-أفريقيا-لهذا-السبب

أكد خالد علي، المنسق العام لفريق صنداونز الجنوب أفريقي، أن مجموعة الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا بجوار الأهلي صعبة للغاية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات للصفحة الرسمية للكاف "من المؤكد أن مجموعتنا هي مجموعة الموت نظراً لتواجد الأهلي المصري والهلال والمريخ من السودان، فالجميع لديه الحظوظ الكاملة للصعود للدوري الثاني".

وتابع "سنلعب أمام الهلال السوداني في السودان، أما مباراة المريخ ستكون في أثيوبيا مما يزيد من صعوبة اللقاء، ونريد الصعود على صدارة المجموعة بالرغم من صعوبتها".

وواصل "تواجد الأهلي حامل لقب البطولة يصعب من المجموعة، ولكن سننافس من أجل الصعود للدور القادم والتواجد في المباراة النهائية ولما لا، فنحن نريد الفوز بالبطولة وكل شئ وارد".

واختتم "في كل موسم كنا نقابل الأهلي في دور خروج المغلوب، ولكن الأن من المؤكد سيكون كل فريق في طريق من أجل التواجد في المباراة النهائية، وكل موسم كنا نقع أمام الأهلي ونخرج، فهذا الموسم الأمور مختلفة وجيدة".

شطة يتحدث عن صعوبة مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أكد عبد المنعم شطة، المسئول السابق في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت اليوم كانت منصفة للغاية بين الجميع.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "حضرة المواطن" "مجموعة النادي الأهلي صعبة للغاية نظراً لتواجد فريقين من السودان وبينهم ديربي كبير للغاية، وأيضا تواجد صن داونز الجنوب أفريقي في المجموعة يمثل تحدي كبير".

دوري أبطال أفريقيا

وزاد "تواجد الهلال والمريج من السودان في مجموعة واحدة لأنهم في تصنيف مختلف وتسمح لهم القرعة التواجد مع بعضهم البعض، وكنت مندهش للغاية من تواجد موسيماني في سحب القرعة".

واختتم "الهلال والمريخ ممنوعين من اللعب على ملعبهم حتى الأن، ولابد من وجود مواصفات معينة، ومن الممكن إقامة المبارتين أمام الأهلي في مصر".

نتيجة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى: المريخ "السودان" - الهلال "السودان" - ماميلودي صنداونز "جنوب إفريقيا" - الأهلي "مصر".

المجموعة الثانية: أمازولو "جنوب إفريقيا" - وفاق سطيف "الجزائر" - هورويا "غينيا" - الرجاء "المغرب".

المجموعة الثالثة: جواننج جالاكسي "بوتسوانا" - شباب بلوزداد "الجزائر" - النجم الساحلي "تونس" - الترجي ("تونس".

المجموعة الرابعة: ساجرادا إسبرانسا "أنجولا" - بترو أتليتيكو "أنجولا" - الزمالك "مصر" - الوداد (المغرب)