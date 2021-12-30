/669300/محمد-فريد-إطلاق-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان-إقرار-من الدولة-على-إهتمامها-بهذا-الملف

أكد النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بمثابة إقرار من الدولة لاهتمامها بهذا الملف، من خلال اربع محاور تخاطب عدد كبير من الفئات فى المجتمع، إضافة إلى أنها من نابعة من ارداة وطنية وبمشاركة مختلف الاتجاهات.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب محمد فريد بشأن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأوضح وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، خلال لقائه على موقع دوت الخليج، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان جاءت فى إطار الإهتمام الدولة بالحقوق المدنية والسياسية على حد سواء، بداية من تعديلات الدستور ثم الانتخابات التشريعية بمشاركة أوسع للشباب والمرأة، والعمل على العديد من القوانين منها تنظيم بناء الكنائس، مؤكدا أن البناء كان على الناحية السياسيية والمدنية التنموية، الاستراتيجية لوطنية لحقوق الإنسان، خطو تأسيسية والزام للحكومة بعدد من الاجراءاتن دور البرلمان فى متابعة تطبيق الاستراتيجية والتشريعات التي تعزز من تطبيقها، ليتمتع المواطن المصري بكافة حقوقه المدنية والسياسية.

هذا ويواصل موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، لقاءاته برموز العمل البرلمانى والسياسى فى مصر بمشاركة النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ندوات موقع دوت الخليج

1- ماذا قدم مجلس الشيوخ فى 2021؟وماذا عن التطلعات والأحلام بـ2022؟

2- هل نجح "شيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" فى أداء مهمتهم البرلمانية خلال 2021؟

3- كيف يخدم مشروع قانون حقوق المسنين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟ ولماذا أبدى عديد من التحفظات على مواده؟

4- ماذا سيقدم قانون العمل الجديد لعمال مصر؟ وماذا عن رؤية "التنسيقية" فى تحقيق مصلحة العامل وصاحب العمل؟ 5- كيف يرى جهود التنمية الإقتصادية فى مصر خلال الفترة الأخيرة؟وهل قانون التخطيط الجديد وموازنة البرامج والأداء ستُحدث النقلة المطلوبة؟.

6- كيف يرى منظومة الدعم فى مصر؟ وهل تداعياته السلبية فى فرض عجز كبير بالموازنة العامة سيكون لها حلول؟

7- هل ستظل الزيادة السكانية أزمة بدون حلول رغم الجهود المبذولة؟ وماذا يستهدف من تحركاته لإعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة؟ كل هذا وأكثر بندوة حوارية بموقع دوت الخليج يديرها الزميل محمود فايد مساء اليوم الخميس.