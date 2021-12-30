/669301/حالة-الطقس-اليوم-امطار-شديدة-في-القاهرة-والجيزة

موجة من الطقس السيء تضرب جميع نواحي القاهرة، اليوم الخميس، حيث شهدت أمطار كثيفة على مختلف انحائها الأمر الذي دفع وزارة الأوقاف بالتشديد على الخطباء في شتى أنحاء الجمهورية على الاقتصاد في وقت الخطبة، ولا تتخطى 10 دقائق وذلك بسبب موجة الطقس السيء التي تعيشها البلاد، والتي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.

تقلب في الأحوال الجوية

ونشر موقع دوت الخليج، فيديو بث مباشر من الإسكندرية، برصد انعكاس الأحوال الجوية هناك، وذلك عقب تعطيل الدراسة، إذ ظهر الجو في الساعات الأولى من اليوم، بشمس ساطعة، على النقيض في القاهرة إذ شهدت أمطار شديدة في مختلف الأنحاء.

وفي سياق متصل، وثقت كاميرا دوت الخليج، لحظات تساقط الأمطار في القاهرة، وتقلب الأحوال الجوية التي شهدتها خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس، وانتشار الأجهزة المرورية في شتى المحاور والميادين لتسهيل حركة المرور، حتى انتهاء موجة الطقس السيء التي تشهدها القاهرة.

طقس اليوم الخميس 30 ديسمبر 2022

شهد اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل الى حد الصقيع على وسط سيناء، وذلك حسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وتتساقط اليوم الخميس، أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة .

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجة البحرى تمتد ليلا إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة مثيرة للرمال والأتربة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 2.5الي 4 متر.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 العظمى والصغرى 12، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 13، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 14، وعلى شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 9، وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10