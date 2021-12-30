/669302/النائب-محمد-فريد-قانون-حماية-المسنين-يؤكد-الحق-فى-الضمان-الاجتماعي-ومصر-لا-تشرع-هبات

تحدث النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن قانون المسنين التى تم الموافقة عليه فى مجلس الشيوخ، وذلك خلال الندوة الحوارية المنعقدة فى موقع دوت الخليج.

دوت الخليج

النائب محمد فريد: مصر لا تشرع هبات أو منح

وقال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ:" مصر لا تشرع هبات أو منح، بل هو حق دستوري وهذا هو المنظور الذى عمل عليه المجلس بشأن قانون حماية المسنين".

النائب محمد فريد: قانون حماية المسنين يؤكد الحق فى الضمان الاجتماعي

واستكمل النائب محمد فريد:" قانون حماية المسنين يؤكد الحق فى ضمان الاجتماعي ومجموعة واسعة من الاعفاءات، وأيضًا استحداث بند رفيق المسن، فمن المهم أن يكون للمسن أن يمارس حياته الطبيعية، وأيضًا استحداث آلية لحماية كبار السن وذلك بوجود خط ساخن للتواصب بشأن الانتهاكات".

جاء ذلك خلال الندوة الحوارية المنعقد فى موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، والذى يواصل لقاءاته برموز العمل البرلمانى والسياسى فى مصر بمشاركة النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.