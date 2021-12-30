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شن حي الضواحي احد اكبر الأحياء الشعبية والاكثر في الكتلة السكانية بمحافظة بورسعيد اليوم الخميس، برئاسة، العميد محمد زمزم الحملة الليلية لرفع وإزالة الاشغصالات والتعديات بإمتداد شارعى البترول و 23 ديسمبر الواقعة في نطاق الحي ، ويرصد "دوت الخليج" التفاصيل.

و قامت إدارة الاشغالات بحي الضواحي في بورسعيد بشن حملة مكبرة لرفع وإزالة الاشغالات والتعديات بامتداد جانبى الشارعين والجزيرة الوسطى لهما وذلك في إطار جهود الحى المستمرة لرفع وإزالة الاشغالات والتعديات.

وقد أسفرت الحملة عن رفع وإزالة عدد من فروشات بيع الخضار والفاكهة والفتارين والاكشاك غير المرخصة وعربات اليد على امتداد جانبى الشارعين بدءاً من تقاطع شارع العبور وحتى تقاطع شارع مصطفى كامل والعبور مرورا بواجهة مناطق زمزم واستكمال زمزم والصفا وأمام الميناء البرى الجديد والحديقة الدولية.

بالصور.. حملة مكبرة لازالة الاشغالات بشوارع ضواحي بورسعيد

ومن جانبه شدد العميد محمد زمزم رئيس حى الضواحى على استمرار متابعة تنفيذ هذه الحملات وإزالة كافة الاشغالات والتعديات لتوسعة الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمشاة وتطبيق القانون بكل حسم لإعادة الانضباط إلى كافة مناطق وشوارع الحى.

وكان العميد محمد زمزم رئيس حى الضواحى الجديد قد عقد أول لقاء له مع جميع العاملين بالحى ومديرى الإدارات كرئيس جديد للحى، وذلك بحضور هالة ابو العز سكرتير الحى.

وخلال اللقاء أكد العميد محمد زمزم على أهمية تحقيق الانضباط والالتزام داخل كافة قطاعات الحى، أن المعيار الحقيقى فى تقييم جميع العاملين هو الكفاءة والانضباط وبذل الجهد مشيرا الي أن الانضباط هو أساس النجاح في جميع المجالات.

وأشار إلى أنه كضابط سابق فى مؤسسة القوات المسلحة نشأ وتربى على الالتزام والانضباط فى العمل واحترام المواعيد لافتاً إلى أن الانضباط والالتزام يحمى صاحبه من توجيه أى نقد إليه.

وتابع رئيس الحى أن الانضباط الذى هو سمة المؤسسة العسكرية هو الذى حمى مصر خلال أحداث ثورة يناير الأخيرة، وهذا الانضباط هو ما يجب أن ينعكس علينا فى عملنا لتحقيق النجاح.

وأوضح أنه عمل في محافظة بورسعيد لمدة 4 سنوات وعاصر فيها أصعب المواقف خلال أحداث الثورة، وتمكن بفضل الله والالتزام من تأمين المحافظة ، مؤكدا أنه يحب المواقف الصعبة والتحدي مشدداً على ضرورة أن نكمل المسيره بنفس روح التحدي وان يحافظ كل العاملين بالحى على سمعة الحى .

وأردف رئيس الحي أنه متفائل بالعمل في حى الضواحى مؤكدا على انه حاز على ثقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وأنه يثمن كثيراً هذه الثقه مشيرا بأن المحافظ عمل كثيراً وغير من وجه المحافظة ونود جميعاً أن نكون أهل لثقته ونطور من الحى الذى أصبح الآن واجهة للمحافظة.

وفى ختام اللقاء قدم رئيس الحى الشكر لجميع العاملين بالحى وتمنى للجميع التوفيق والنجاح في أداء مهامهم بما يعود بالنفع على المواطنين.