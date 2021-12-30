رسمياً: الأهلي يعلن تمديد عقد علي معلول حتى 2024 «فيديو»

/669305/رسميا-الأهلي-يعلن-تمديد-عقد-علي-معلول-حتى-2024-فيديو

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي اليوم الخميس، تجديد تعاقد لاعب الفريق علي معلول حتى عام 2024.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان عقد علي معلول ينتهي مع الأهلي بنهاية هذا الموسم، ونجحت الإدارة في تمديد التعاقد حتى عام 2024.

ونجح أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في تجديد تعاقد علي معلول لمدة موسمين دون حساب هذا الموسم.

وكان علي معلول قد تواجد مع النادي الأهلي بداية من موسم 2016/2017 قادماً من الصفاقسي التونسي مقابل 750 ألف دولار، وساهم المحترف الدولي أن يساهم في تحقيق العديد من الألقاب المحلية والقارية مع المارد الأحمر.

وفاز علي معلول بلقب الدوري 4 مرات من قبل، بجانب دوري أبطال أفريقيا مرتين، ومثلهم لكأس السوبر الأفريقي، وكأس مصر والسوبر المصري بنفس العدد.

علي معلول أهلاوي لـــ ٢٠٢٤ 🦅 pic.twitter.com/4tR9PzdC5C — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 30, 2021

تعرف على أرقام مباريات الأهلي أمام الأندية السودانية خارج مصر.. رقم سلبي كبير

يستعد النادي الأهلي، لحملة الدفاع عن بطولة دوري أبطال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، والبطولة الحادية عشر عبر التاريخ.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأهلى بجانب الهلال والمريخ من السودان، وصن داونز بطل جنوب أفريقيا.

وبرغم الأرقام الجيدة للمارد الأحمر أمام الفريق الجنوب أفريقي، إلا أن مباريات الفريق أمام أندية السودانة مكتملة غير جيدة نهائيا.

وتقول الإحصائيات أن النادي الأهلي لم يحقق الفوز على أندية السودان في بطولة دوري أبطال أفريقيا نهائيا.

وكانت آخر مباريات الفريق في السودان البطولة الماضية أمام المريخ وتعادل بهدفين لكل فريق، والمباراة التي قبلها كانت أمام الهلال وانتهت بالتعادل الإيجابيبهدف لكل فريق.

أرقام الأهلي أمام الأندية السودانية غير جيدة خارج مصر، وهذا الأمر سيكون له إهتمام كبير من بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، من أجل كسر العقد التي مازالت مستمرة طوال تاريخ بطولات أفريقيا المختلفة.

تجديد عقد علي معلول مع الأهلي

لعب النادي الأهلي أمام أندية السودان 13 مباراة من قبل في مختلف البطولات الأفريقية، وكانت نتجية التعادل هي الحاضرة بشكل كبير بواقع 9 تعادلات آخرها العام الماضي.

بينما فاز الفريق في مباراة واحدة فقط، وكانت أمام المريخ السوداني في عام 1993 بكأس الكؤوس الأفريقية.

أما الهزائم فعدد 3 فقط حتى الأن، فسيكون الإعتماد من بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، والذي حقق نتائج جيدة معا لفريق أمام تحدي كبير من أجل عبور هذه الإحصائية التي لا تأتي في صالح أبطال أفريقيا 10 مرات من قبل.