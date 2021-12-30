النائب محمد فريد: الأفضل للمواطن تقديم دعم نقدي بدلًا من سلعي

/669307/النائب-محمد-فريد-الأفضل-للمواطن-تقديم-دعم-نقدي-بدلا-من-سلعي

تحدث النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عن الدعم السلعي المقدم إلى المواطن، وذلك خلال الندوة المنعقدة بندوة دوت الخليج، والتى يديرها الزميل محمود فايد.

دوت الخليج

النائب محمد فريد: برنامج الدعم السلعي هدفه توفير محتوى غذائي بسعر معقول

وقال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ:" برنامج الدعم السلعي هدفه توفير محتوى غذائي بسعر معقول، ولكن يجب التوقف عند عدد من الأسئلة التى تتصل بقياس مستوى نجاح برنامج الدعم".

النائب محمد فريد: الأفضل للمواطن الدعم النقدي

واستكمل عضو مجلس الشيوخ، محمد فريد، خلال حديثه قائلًا:" الدعم طالما يذهب إلى سلعة لا يحقق النتيجة المرجوة منه، الحل هو التحول إلى دعم نقدي، ولكن لا يجب الهرولة إلى الدعم النقدي للظروف الاقتصادية".

وأضاف النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، حديثه قائلًا:" نجاح منظومة الدعم يُقاس بكام «مواطن» خرج من منظومة الدعم وممكن اقتصاديًا».

واستطرد النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، حديثه قائلًا:" لابد من استهداف التمكين والاستقلالية مش استهداف السلعة".