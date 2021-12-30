/669308/محمد-فريد-حياة-كريمة-ترجمة-فعلية-للترابط-بين-الحماية-الاجتماعية-وحقوق-الإنسان

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يفخر بكونه عضو بمجلس الشيوخ، لافتا أن القوانين والموضوعات التي تم إحالتنا لمجلس الشيوخ كانت مهمة وساهمت في تحسين حياة ملايين من المصريين فضلا عن مساهمتها في تحقيق التقدم لمصر.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية بموقع دوت الخليج.

دوت الخليج

وأضاف فريد: لم يمر علي المجلس سوي فترة قصيرة، لكن تمكنا من مناقشة العديد من الموضوعات كقانون التخطيط الموحد و قانون المسنين وقانون المالية العامة، فضلا عن الدراسات التي تم تقديمها، مؤكدا أن جودة التشريع تحسنت في ظل وجود مجلس الشيوخ حيث يتم النظر للتشريعات والقوانين من زوايا مختلفة ووضع خبرات وآراء أعضاء المجلس في التشريع الأمر الذي يساهم في تحسين المسألة التشريعية.

محمد فريد: كيان التنسيقية يتفاعل مع الناس ويضع الأولوية لمصلحة المواطنين والوطن

وأكد وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، أن الدور الرقابي في مجلس الشيوخ ليس مثل الدور الرقابي في مجلس النواب، وأن ما يتم في مجلس الشيوخ هو مناقشة اقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة، مضيفا: وهذا يعد جانب فني أكثر منه رقابي، و الكثير من الأعضاء وخاصة أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدموا بالعديد من المشروعات سواء اقتراحات برغبة أو دراسات، كان هدفها إصلاح بعض الأمور وتحسين العملية التشريعية وضبطها بشكل أفضل.

وعن كيان تنسيقية شباب الحزاب ونجاح أعضائه تحت قبة مجلس الشيوخ، أفاد فريد، بأنه سؤال صعب والمواطنين وحدهم من يستطيعون الإجابة عليه، مضيفا: أثق تماما في وعي الناس ومعرفتهم في الشخص الذي يمثلهلم، والكيان يتفاعل مع الناس ويضع الأولوية لمصلحة المواطنين والوطن، و أنه لديه الكثير من من أجل الوطن والمواطنين، وفي ظل عدم احتلال مصر رقم 1 في كافة المؤشرات المختلفة يعني أن هناك مساحة واسعة للتحسن.

فيما يتعلق بالحماية المجتمعية خلال السنوات الماضية، قال: رأينا تحركات كثيرة تجاه هذا الملف بعد ثورة 30 يونيو، والاهتمام بمسألة الحماية المجتمعية والعدالة الاجتماعية وأن هذا التطور انتهي بمشروع مبادرة حياة كريمة الذي يعد ترجمة فعلية لمسألة الترابط بين الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان، وأن المبادرة تحسن حياة أكثر من نصف سكان مصر، والهدف منها ليس فقط إتاحة الخدمات لكنها تعمل علي تحسين جودة الحياة الأمر الذي يضع عبء كبير علي مؤسسات الدولة كل.