/669287/مياه-الشرب-تدرب-مسئولي-الجهات-المعاونة-لنشر-رسائل-التوعية-المائية-بسوهاج

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من تدريب مسئولي الجهات المعاونة فى نشر رسائل التوعية المائية بمحافظة سوهاج صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف ان التدريب استمر لمدة يومين لتعريف المشاركين بكيفية اعداد رسائل التوعية المائية وكيفية توعية الجمهور بها هذا بالإضافة الى تدريبهم على المبادي الاولية فى السباكة وكيفية إصلاح صنابير المياه والتسربات بجميع الأدوات الصحية بالمنزل بهدف الحفاظ على المياه المهدرة.

واوضحت اسماء سهيل مدير التوعية والتثقيف انه تم زيارة محطة مياه سوهاج غرب للتعريف بمراحل تنقية مياه الشرب ودور الشركة فى توفير كوب مياه نظيف للمواطنين وكذلك زيارة مقر الخط الساخن 125 للتعريف بكيفية استقبال شكاوى المواطنين والاجراءات التى تقوم بها الشركة لحل تلك الشكاوى كما تم زيارة مركز خدمة العملاء الرئيسي للتعرف على اهم الخدمات التى تقدمها مراكز خدمة العملاء للمواطنين.

ومن الجدير بالذكر انه حضر البرنامج التدريبي ممثلي عن الشباب والرياضة ومركز ومدينة سوهاج والتضامن الاجتماعي والارشاد الزراعي والهيئة العامة لتعليم الكبار ومنطقة سوهاج الازهرية والاوقاف والمجلس القومي للمرأة والتربية والتعليم.

العثور على جثة بالنيل في سوهاج

عثر الاهالي على جثة لرجل في العقد السادس من العمر بكامل ملابسها دون اصابات ظاهرية، بنهر النيل بناحية شارع كورنيش النيل الغربي دائرة قسم ثان سوهاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية ومدير امن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج يفيد بلاغ من مأمور قسم ثان سوهاج بوجود جثة طافية بنهر النيل بدائرة القسم.

انتقل رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتم انتشال الجثة وتبين أنها للمدعو "جمال م ا " 52عام مزارع، ويقيم دائرة مركز المنشاة وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي وأفاد شقيقه المدعو "أحمد م ا " 50 عام سائق ويقيم بذات الناحية بأنه أثناءسير شقيقه المذكور علي حافة نهر النيل انزلقت قدماه وسقط بـه ولعدم إجادته السباحة غرق بـه ونفي الشبهة الجنائية .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية في الحادث وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة للتحقيق.