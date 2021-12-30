التزموا المنازل.. تحذيرات مهمة من الأرصاد بشأن الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد، حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة، المسافرين على الطرق من الشبورة المائية، مطالبة القيادة بحذر، وإتباع كافة تعليمات رجال المرور، والابتعاد تماما عن أعمدة الإنارة والمبانى المتهالكة وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

كما نصح الخبراء، بتأكيد تثبيت أى معلقات على واجهات المنازل والأسطح وأى شىء قد يتأثر بالرياح ويسقط، بالإضافة إلى أنه على أصحاب الأمراض المزمنة والحساسية والأطفال تجنب الخروج من المنزل، وعلى المارة البعد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة أثناء الغبار والرياح.

مركز التنبؤ بالفيضان يكشف حال الطقس خلال 3 أيام

كشف مركز التنبؤ بالفيضان، أمس الأربعاء، عن توقعاته لسقوط الأمطار على أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة.

وذكر المرصد فى بيانه، أن التوقعات جاء التوقعات كالتالى:

الخميس 30 ديسمبر:

سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظة مطروح قد تكون خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحرى.

الجمعة 31 ديسمبر:

سقوط أمطار غزيرة على محافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد وشمال سيناء وأقصى السواحل الشمالية الغربية وتكون متوسطة إلى غزيرة على باقى محافظات الوجه البحرى والدلتا وتقل شدتها على القاهرة وشمال الصعيد.

ولفت المركز إلى أن النتائج الأولية تشير إلى استمرار سقوط أمطار يوم 1 و2 يناير 2022 على شمال البلاد وسيناء وسواحل الأحمر، وناشد المركز، المواطنين بضرورة توخى الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن هذه الأمطار خاصة فى مناطق ذات الطبيعة الجبلي.

طقس الجمعة وتحذيرات الحكومة

من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على محافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد وشمال سيناء وأقصى السواحل الشمالية الغربية، وتكون هذه الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على باقى محافظات الوجه البحرى والدلتا وتقل شدتها على القاهرة وشمال الصعيد.

وتشير النتائج الأولية إلى استمرار سقوط الأمطار يومى 1 و2 يناير 2022 على شمال البلاد وسيناء وسواحل البحر الأحمر، مطالبا المواطنين بتوخى الحذر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن هذه الأمطار خاصة فى المناطق ذات الطبيعة الجبلية، على أن يتم الإعلان عن تحديث التنبؤ خلال الأيام المقبلة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع درجة الاستعداد بهذه المحافظات؛ لمواجهة موجة الطقس السيئ، مع ضرورة التعاون الكامل بين كل الوزارات والجهات المعنية، وتفعيل غرف الأزمات، وحشد كل المعدات اللازمة، وكذا القوة البشرية لسرعة التعامل مع موجة الأمطار الغزيرة.