جدة - نرمين السيد - وهنأ الدكتور محمد محجوب، رئيس جامعة الأقصر الطلاب الفائزين فى المسابقة وهم: "محمود عادل حسن ومنة الله شهاب الدين وأحمد خضرى عبدالظاهر"، معربا عن سعادته البالغة بفوز أبنائه من طلاب الجامعة، مؤكدا أن إدارة الجامعة تدعم كل المتميزين والموهوبين فى كافة الأنشطة، ضمن الخطة الرئاسية لتبنى الطلاب المتفوقين والموهوبين بكافة المجالات.
يشار إلى أن 14 جامعة مصرية شاركت فى الدورة السابعة للمسابقة والتى تهدف إلى تعزيز الصداقة بين الصين ومصر، وتحسين مستوى اللغة الصينية لطلاب الجامعات المصرية، وخلق جو تعليمى جيد للغة الصينية، وإظهار أداء الطلاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة الأقصر تفوز بالمركز الثالث فى مسابقة الاسكتش التمثيلى باللغة الصينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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