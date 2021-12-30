«قومى المرأة» يهنئ سيدات مصر بالعام الميلادى الجديد

جدة - نرمين السيد - وأعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس فى بيان أصدرته اليوم عن خالص أمنياتها بأن تنعم المرأة المصرية بعام جديد يشهد تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات فى جميع المجالات، خاصة فى ظل عصر ذهبى يصهر الحواجز الحديدية أمام تمكين وحماية المرأة المصرية.

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