وزير الزراعة يبحث تكليفات الرئيس السيسى خلال افتتاحات الصعيد (صور)

جدة - نرمين السيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع قيادات الوزارة وبحث معهم الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الافتتاحات الرئاسية للمشروعات التنموية فى محافظات الصعيد.





وقال القصير إن قطاع الزراعة حاليا يشهد اهتماما كبيرا وغير مسبوق من القيادة السياسية نظرا لأهميته فى تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين

وأشار إلى تكليفات الرئيس ومنها سرعة حصر مساحات الأراضى، القابلة الاستصلاح فى سيناء وتوشكى، لاضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية، فضلا عن تنمية الثروة السمكية وزيادة انتاجية البحيرات من الاسماك على رأسها بحيرة ناصر، وزيادة عدد المفرخات السمكية.

كما أشار الوزير الى ضرورة العمل على التحسين الوراثى للماشية، والتحول الى رؤوس الماشية من الأصناف الحديثة عالية الإنتاجية من الألبان واللحوم، فضلا عن التوسع فى المشروع القومى لاحياء البتلو ليشمل أكبر عدد من المناطق والمستفيدين، فضلا عن ضرورة متابعة الانتهاء من استكمال مراكز تجميع الألبان التى تم الانتهاء من إنشاءها وتطويرها.

وأكد وزير الزراعة ضرورة تعظيم الاستفادة من سلسلة القيمة المضافة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية.

وشدد الوزير أيضا على الإسراع فى الانتهاء من أعمال الحصر التصنيفى والتركيب المحصولى والدراسات للتربة فى مناطق الاستصلاح الجديدة الإضافية فى سيناء وتوشكى بالإضافة إلى حوكمة منظومة الأسمدة وخريطة خصوبة التربة.



وفى مجال الثروة السمكية، أكد تنفيذ توجيهات الرئيس بتنمية البحيرات وزيادة طاقتها الإنتاجية وفقا لآليات وتوقيتات زمنية محددة مع الإسراع فى تطوير وتنمية المفرخات السمكية وزيادة أعدادها مع وجود آليات للحوكمة والرقابة على التشغيل وإدارتها اقتصاديا.

وأكد القصير أيضا على ضرورة الاهتمام بالتحسين الوراثى والتلقيح الاصطناعى تنفيذا لتوجيهات الرئيس والتحول إلى روؤس الماشية المحسنة من الأصناف عالية الإنتاجية فى اللحوم والالبان مشيرا إلى التوسع فى تنفيذ مراكز التلقيح الاصطناعى وكذلك المشروع القومى للبتلو ليشمل اكبر عدد من المناطق والمستفيدين مع الحوكمة والرقابة لضمان استخدام التمويل بالشكل الصحيح كما أضاف وزير الزراعة على متابعة الانتهاء من استكمال مراكز تجميع الألبان التى تم إنشائها والبالغ عددها 160 من إجمالى 205 مراكز.



كما أشار إلى توجيهات القيادة السياسية على أهمية تصنيع النباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعى والحد من تصدير المواد الخام للخارج وذلك لتعظيم الاستفادة من القيمة المضافة ودعم الاقتصاد الوطنى، ووزير الزراعة وجه قيادات الوزارة بإعداد تقارير دورية لما تم إنجازه من تكليفات الرئيس.