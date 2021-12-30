يأتي ذلك انطلاقًا من حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على ضبط آليات عمل العمل المخزني داخل كافة المنشآت الصحية التابعة لها بالمحافظة. ???? يهدف التدريب الذي اختتم بورشة عمل على أعمال المخازن، إلى رفع كفاءة العاملين بالمخازن بالجهات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وتزويدهم بالمعارف المتعلقة بالعمل المخزنى وكيفية التعامل مع الأصناف المخزنية بدءًا من تقدير الاحتياجات مرورًا بجميع مراحل العمل المخزنى طبقًا للمعايير القياسية والقواعد واللوائح ذات الصلة. ???? فيما شمل التدريب أيضًا:- ▪️تقدير الاحتياجات والتعامل مع الرواكد. ▪️اتباع تعليمات التخزين السليمة. ▪️ضوابط صرف واستلام الأصناف. ▪️تطبيق لائحة المخازن فى كل جوانب العمل المخزني ومسؤوليات مسؤولى مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية. ????وفي نهاية البرنامج التدريبي الذي عُقِد بمقر مجمع الإسماعيلية الطبي، تم تكريم المتدربين بعد اجتيازهم التقييم المبني على البرنامج التدريبي، وقام بتكريم العاملين البالغ عددهم 25 متدربًا ▪️د.وائل عمران _ مدير عام الشئون الادارية والمشرف على شئون الإمداد. ▪️د.نهى محمود محمد_ عضو إدارة الإمداد بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ختام فعاليات البرنامج التدريبي الذي أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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