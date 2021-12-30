التنمية المحلية : توقف الدراسة فى مطروح والإسكندرية اليوم و إستمرار درجة...

أشار التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة الى توقف الدراسة فى محافظة مطروح و الإسكندرية اليوم فقط ، والى تعرض محافظات القاهرة والإسكندرية وكفرالشيخ و القليوبية و الغربية والجيزة لأمطار خفيفة إلى متوسطة ولا توجد تجمعات أمطار، و استمرار فتح ميناء الاسكندرية أمام حركة الصيد والملاحة ، كما توقفت الأمطار فى محافظة مطروح ، فيما تشهد باقي المحافظات طقس شتوى شديد البرودة على المحافظات الساحلية وبارد على الوجه القبلى ونشاط ملحوظ للرياح على جميع المحافظات ، وكافة الموانئ مفتوحة أمام حركة الصيد والملاحة .

و أشار اللواء محمود شعراوى الى استمرار رفع درجة الإستعداد على كافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية و شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.

كما شدد اللواء شعراوى على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

و وجه الوزير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.