تأجيل انضمام صلاح وتريزيجيه إلى معسكر المنتخب المصري

يشهد جدول نجوم منتخب مصر المحترفين في الدوري الإنجليزي محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومحمد النني لاعبي ليفربول وأستون فيلا وأرسنال على الترتيب، تعديلا في مواعيد الوصول للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني الذي بدأ اليوم ويستمر حتى موعد انطلاق كأس الأمم الأفريقية يوم 9 يناير بالكاميرون.

ومن المقرر أن يصل محمد النني لاعب أرسنال قبل صلاح وتريزيجيه حيث يطير إلى القاهرة قادمًا من لندن السبت الموافق 1 يناير المقبل عقب مباراة مانشستر سيتي التى ستقام ظهر السبت على ملعب الإمارات بالجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وينضم بعدها بـ48 ساعة صلاح وتريزيجيه على متن طائرة خاصة حيث يخوض الأول مباراة ليفربول وتشيلسي يوم الأحد والثاني يخوض مباراة فريقه أستون فيلا أمام برينتفورد في نفس اليوم، على أن يتجها من لندن إلى القاهرة يوم 3 يناير للالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني الأول.

في الوقت نفسه، أدى المنتخب الوطني تدريبا صباحيا اليوم، الخميس، في بداية استعداداته للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية وشارك في المران الذي قاده كارلوس كيروش المدير الفني 18 لاعبا من قائمة ال 25 لاعبا المعلنة، فيما أدى عمرو السولية جلسات علاجية بعدما أجرى الفريق مسحة طبية قبل بداية التدريب.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في نهائيات الأمم الأفريقية التي تنطلق 9 يناير المقبل، وتتكون القائمة من 25 لاعبًا على النحو التالى:

حراس المرمى:

1. محمد الشناوي

2. محمد أبو جبل

3. محمد صبحي

4. محمود جاد

المدافعون:

5. أكرم توفيق

6. عمر كمال

7. أحمد حجازي

8. محمود حمدى "الونش"

9. أيمن أشرف

10. أحمد فتوح

11. محمد عبد المنعم

12. محمود علاء

وسط الملعب:

13. عمرو السولية

14. حمدى فتحى

15. إمام عاشور

16. عبد الله السعيد

17. محمد الننى

18. أحمد سيد "زيزو"

19. مهند لاشين

المهاجمون:

20. عمر مرموش

21. محمد شريف

22. مصطفى محمد

23. محمد صلاح

24. محمود حسن "تريزيجيه "

25. رمضان صبحى