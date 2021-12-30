/669311/بعد-سوء-الطقس-تعرف-على-أفضل-الأدعية-وقت-نزول-المطر

يعد الدعاء من أهم الوسائل التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، وإذا أطلق الله لسان عبده بالدعاء فتلك علامة لمحبة الله لذلك الإنسان، وتتوثق بالدعاء صلة العبد المؤمن بخالقه، حيث تكون من أهم الأوقات التي يستجيب الله لدعاء عبده هي أوقات المطر، وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج، أبرز الأحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الدعاء وقت تساقط الأمطار من السماء.

دوت الخليج

في حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: "اثنتان لا تردان الدعاء عند النداء تحت المطر".. رواه الحاكم وحسنه الألباني، الأمر الأمر الذي يجب لابد أن يراعيهم المسلمون ويقوموا باستغلاله، ويقوموا بالدعاء لله فور نزول المطر، عسى أن تكون ساعة إجابة، فيتقبل الله دعاءكم ويستجيب له.

ومن السنن المهجورة، أنه يُستحب التعرض لماء المطر، فيصيب شيئا من بدنك وثوبك، لحديث أَنَسٍ رضي الله عنه أنه قال: "أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ، قَالَ : فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ : (لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى)". رواه مسلم.

وقد ورد عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه: “كانَ إذا رأى سحابًا مُقبِلًا من أفُقٍ منَ الآفاقِ، ترَكَ ما هوَ فيهِ وإن كانَ في صلاتِهِ، حتَّى يستقبلَهُ، فيقولُ: اللَّهمَّ إنَّا نعوذُ بِكَ من شرِّ ما أُرْسِلَ بهِ، فإن أمطرَ قالَ: اللَّهمَّ صيِبًا نافعًا مرَّتَينِ، أو ثلاثًا، فإن كشفَهُ اللَّهُ ولم يمطِرْ، حمدَ اللَّهَ على ذلِكَ”- رواه الألباني.

دعاء المطر

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين.

اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

الأرصاد الجوية تحذر من سوء الطقس

كانت موجة من الطقس السيء ضربت جميع نواحي القاهرة، اليوم الخميس، حيث شهدت أمطار كثيفة على مختلف انحائها الأمر الذي دفع وزارة الأوقاف بالتشديد على الخطباء في شتى أنحاء الجمهورية على الاقتصاد في وقت الخطبة، ولا تتخطى 10 دقائق وذلك بسبب موجة الطقس السيء التي تعيشها البلاد، والتي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.

شهد اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل الى حد الصقيع على وسط سيناء، وذلك حسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وتتساقط اليوم الخميس، أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة .

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجة البحرى تمتد ليلا إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة مثيرة للرمال والأتربة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 2.5الي 4 متر.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 العظمى والصغرى 12، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 13، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 14 ، وعلى شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 9، وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10.