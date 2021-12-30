/669316/شركة-مياة-الشرب-والصرف-الصحي-بالغربية-تعلن-عن-احتياجها-لموظفين

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي في الغربية، عن احتياجها لموظفين في عدد من التخصصات، وذلك برواتب مجزية وحوافز ومزايا آخرى سيعرضها موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

1- وظائف الفنية وظيفة فني (تشغيل مياه تشغيل الصرف) تخصص الميكانيكا – تخصص الكهرباء – الأعمال الصعبة ويتوفر فيها الشروط التالية: حاصل على شهادة (دبلوم صنايع أو معهد فني صناعي أو فوق متوسط). إجمالي نسبة النجاح لا تقل عن 65% في المؤهل الدراسي. يمتلك خبرة في التخصصات المطلوبة. 2- وظائف حرفية سائق يتوفر فيه الشروط التالية: يتقن الكتابة والقراءة. يمتلك رخصة قيادة سارية لا تقل عن الدرجة الثانية. أن يكون من مواليد المدينة أو المركز التابع له الإعلان. 3- وظائف تخصصية 1.وظيفة محامي 2.محاسب 3.مهندس (تشغيل مياه – صرف – مشروعات) في التخصصات ميكانيكا القوى – المدني – كهرباء. 4.كيميائي 4- وظائف خدمات المعاونة وظيفة عامل تسليك – عامل حفر تقديم وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي :- التقديم علي الوظائف متاح الان ومستمر حتي اكتمال العدد المطلوب وذلك من خلال موقع الرسمي عن طريق الرابط التالي www.ghwscjobs.com دائما هناك المزيد من الوظائف بانتظارك من خلال تصفح وظائف مصرعلي موقعنا عبر القسم المخصص لذلك علي الرابط (وظائف مصر)

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