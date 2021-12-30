علاء عابد يختتم برنامج مركز الدبلوماسية العربية بالبرلمان العربي..بالصور

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قام النائب المستشارعلاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، اليوم الخميس بتوزيع شهادات على المشاركين فىي" ختام "البرنامج الذي ينظمة مركز الدبلوماسية العربية ، التابع للبرلماني العربي ، حول المهارات الحديثة في إداة مكاتب رؤساء البرلمانات ومهارات التعامل مع كبار الضيوف والتشريفات، والذي عقد بأحد فنادق القاهرة فى الفترة من 26 ديمبر الى 30 ديسمبر 2021.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ختام "البرنامج الذي ينظمة مركز الدبلوماسية العربية بمشاركة علاء عابد

مركز الدبلوماسية العربية

ورحب النائب المستشارعلاء عابد بالمشاركين من "مدراء المكاتب ومدراء المراسم في الأمانات العامة للمجالس والبرلمانات العربية ، قائلا: نرحب بكم جميعاً في مصر قلب العروبة النابض ووطنكم الثاني ، والتي تحتضن أعمال ونشاطات البرلمان العربي، مقدراً لكم تفاعلكم الإيجابي ومشاركتكم الفاعله.

كما رحب بالنائب يسري المغازي رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان المصري ، والنائبة شادية خضير رئيس لجنة الشؤؤن الإجتماعية والثقافية والمرأءة والشباب بالبرلمان العربي ، والنائب طارق نصير عضو البرلمان العربي ، والمستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ، لقد تشرفت برعاية هذا البرنامج المهم والذي يعد استكمالا لسلسلة من البرامج المتخصصة لكافة العناصر الفاعلة في الأمانات العامة العربية، فكانت البداية مع قيادات الأمانات العامة في المجالس والبرلمانات العربية والمتمثلة في الأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين، ثم مع حضراتكم كمدراء لمكاتب أصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ومدراء المراسم والبروتوكول، وتستمر من خلال خطة البرامج خلال عام 2022م.

وأكد المستشار عابد ، أن هيئة مكتب البرلمان العربي على وضع إستراتيجية جديدة للعمل تستهدف تطويع أدوات وآليات الدبلوماسية البرلمانية؛ إدراكاً لدقة وخطورة المرحلة الراهنة المليئة بالتحديات الجسام التي تواجه دولنا ومجتمعاتنا العربية، واستشعاراً لمسؤوليتنا كممثلين للشعب العربي، واستجابة لنداءات شعوبنا وتطلعات قادتنا لجمع الكلمة وتوحيد الصف، ورغبة منا في تقديم الرؤى وخطط العمل التي باتت ضرورة ملحة، في ظل ظروف بالغة الدقة، من استهداف خارجي ومطامع استعمارية، ومشاريع عدوانية ومكافحة للإرهاب والفكر المتطرف وخطاب الكراهية وتنافس اقتصادي وجائحة ، وتحديات مستجدة في مجال البيئة والتغيرات المناخية.

وأضاف المستشار علاء عابد ، أن البرلمان العربي حقق نقلة نوعية خلال الفترة الماضية التي كانت حافلة بالكثير من الإنجازات، ليس فقط في الدور الذي يقوم به البرلمان العربي، ولكن أيضاً في مكانته لدى شعوب وقادة الدول العربية، التي أصبحت تنظر إلى البرلمان العربي باعتباره رافداً رئيساً في تعزيز العمل العربي، وشريكا فاعلا وآلية دفع لخدمة المصالح العليا للأمة العربية، وجناحاً مكملا للدبلوماسية الرسمية.

لقد تمكنا في البرلمان العربي من بلورة آليات عمل جديدة، وتم إطلاق عدداً من المبادرات غير المسبوقة للارتقاء بدور البرلمان العربي، وكانت البداية بإطلاق مركز الدبلوماسية البرلمانية، وإنشاء المرصد العربي لحقوق الإنسان، ملتقي الحوار العربي، تشكيل مجموعة للعلوم والتكنولوجيا ، إنشاء منتدي البرلمانيات العرب، وأخيرا إنشاء المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف .