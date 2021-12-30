/669315/علي-معلول-سعيد-بتجديد-تعاقدي-مع-الأهلي-ولم-أعطي-أي-شروط-أمام-إدارة-النادي

أكد علي معلول، لاعب النادي الأهلي، أنه يبارك لجماهير الأهلي ولمجلس الإدارة بعد تجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "السبب الوحيد في تأخير تجديد تعاقدي مع النادي الأهلي كان بسبب المباريات الكثيرة خلال الفترة الماضية، والبطولات التي كنا نشارك فيها، وبعد نهاية المنافسات قمنا بتوقيع العقود بشكل رسمي".

وزاد " الحمد لله، علي معلول أهلاوي، وشاهدت بعض الأحاديث في القنوات التليفزيوينة والحديث عن عدم تجديدي للفريق بسبب بعد الشروط الخاصة بي وهذا لم يحدث، وكان كل شئ منتهي مع أمير توفيق مدير التعاقدات، ولكن كنا ننتظر الوقت المناسب فقط للإعلان".

وأكمل "كنا نشارك في بطولات مهمة وصعبة للغاية، وكان لابد من التركيز فيها وأهم من التجديد، والأهم في النهاية قمت بتجديد تعاقدي، وأمر طبيعي أن تأتي لي عروض لأنني ألعب في النادي الأهلي وهذا أمر جيد لأننا أقدم مستويات جيدة بشكل مستمر".

واختتم "جميع العروض التي كانت تأتي لي كانت عن طريق وكيلي الخاص فقط، وكانت مع إدارة النادي الأهلي مباشرة وأحترامي لهم منعني من التفاوض مع أي فريق لأن عقدي كان متبقي مع الفريق لمدة 6 أشهر".