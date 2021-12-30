منافس مصر.. كورونا تقف أمام مهاجم منتخب نيجيريا بـ أمم أفريقيا

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أعلن نادي نابولي الإيطالي بشكل رسمي إصابة فيكتور أوسيمين مهاجم منتخب نيجيريا بفيروس كورونا، وسيتم خضع أوسيمين للعزل حتى تتحول مسحته إلى سلبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان أوسيمين على رأس قائمة منتخب نيجيريا التي تستعد لخوض أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين.

وجاء بيان نابولي كالآتي: "تم التأكد من إصابة فيكتور أوسيمين بفيروس كورونا بعد أن جاءت مسحته إيجابية ولكن دون أعراض".

وأضاف "وفقا للسلطات الصحية فخضع أوسيمين إلى العزل وسيتم إجراء فحوصات جديدة بعد أن تتحول عينته إلى سلبية".

مجموعة مصر بأمم أفريقيا

ولم يتضح موقف أوسيمين من بطولة أمم إفريقيا حتى تتحول مسحته إلى سلبية.

ويتواجد المنتخب النيجيري في المجموعة الرابعة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، بجوار المنتخب المصري، والسوداني وغينيا بيساو.

ويتواجد عدد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز في قائمة نيجيريا ويأتي على رأسهم أليكس أيوبي لاعب إيفرتون.

قائمة نيجيريا استعدادا لكاس أمم أفريقيا:

حراسة المرمى: جون نوبل، دانيال أكيبي، فرانسيس أوزوهو

خط الدفاع: كينيث أوميرو، شيدوزي أوازيم، ليون بالوجون، وليام إيكونج، أولا أينا، جاميلو كولينز، عبد الله شيهو، زيد سانوسي، أوليسا ندا.

خط الوسط: جوزيف أيوديلي، ويلفريد نديدي، فرانك أونيكا، تشيدا إيجوك، كيليتشي نواكالي

خط الهجوم: صامويل تشوكويزي، أحمد موسى، فيكتور أوسيمين، موسى سيمون، صادق عمر، تاوو أيونيي، أوديو إيجالو، أليكس أيوبي، كليتشي إيهيناتشو، إيمانويل دينيس.

الاتحاد الكاميروني

كشف أمادوا رئيس الاتحاد النيجيري، أنه بالفعل تحدث جوزية مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي من أجل قيادة المنتخب خلال بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات صحفية "بالفعل تحدثنا مع جوزية مورينيو من أجل قيادة منتخب نيجيريا لمدة شهر واحد فقط ويظل مع فريق روما حتى نهاية بطولة كأس أمم أفريقيا ولكنه للأسف رفض".

وتابع "وزير الرياضة النيجيري تواصل شخصياً مع مورينيو من أجل قيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة ولكن أيضا جاء القرار بالرفض وكنت أتمنى أن تتم لتزداد حظوظنا بالفوز باللقب".

وزاد "جوزية مورينيو رفض عرضنا بشكل قاطع وقال بأنه سوف يظل مع روما من أجل التركيز في الفترة المقبلة".