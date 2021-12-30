علي معلول: حب جماهير الأهلي أهم من كنوز الدنيا.. وسعيد بلقب «ابن النادي»

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أكد علي معلول، لاعب النادي الأهلي، أن الأولوية دائما كانت لصالح النادي الأهلي للعب مع الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "لم أتردد مطلقاً في تجديد تعاقدي مع الفريق، ولو لم تكن الأولوية للفريق كنت سأقول، ولكن الجميع يعرف أنني سعيد مع الأهلي وأريد استمرار النجاحات مع الفريق خلال السنوات القادمة".

وزاد "النادي الأهلي يمثل لي عائلتي الكبيرة، بداية من اللاعبين والجماهير والإدارة، والجميع مرحب بي داخل الفريق، وأشاهد هذا الحب منهم وكان قراري محسوماً بالتجديد وعدم التفكير في أي عروض أخرى خلال الفترة المقبلة للتركيز مع الفريق فقط والمشاركات القادمة".

وتابع "حب جماهير الأهلي يعوضني عن كنوز الدنيا كلها، والجميع يحترمني وأبادلهم نفس الشعور، وسعيد بإعتباري أحد أبناء النادي الأهلي هذا الأمر كبير وهام للغاية، وأشعر بهذا الأمر عندما أكون متواجد في الشارع وأتقابل مع الجماهير في كل مكان".

واختتم "حب جماهير الأهلي لا يقدر بمال ولا يتم تعويضه نهائياً، وعائلتي سعيدة للغاية بتواجدي مع النادي الأهلي، وشاهدوا الطريقة التي تتعامل بها معي إدارة النادي والجماهير، وأتمنى أن تكون الفترة المقبلة بها العديد من النجاحات والبطولات الكبرى".