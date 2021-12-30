/669320/علي-معلول-علاقتي-مع-الخطيب-مثل-الأب-وابنه-ونريد-حصد-الميدالية-الذهبية-في-كأس-العالم-للأندية

أكد علي معلول، لاعب النادي الأهلي، أن نجله كريم سعيد بتواجده في القاهرة وتعامل جماهير النادي الأهلي معه وأن العائلة مرحبة بالتواجد مع الفريق دائما.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "سعيد بحديث الجماهير بأنني سأكون كادر إداري في النادي الأهلي بعد نهاية مسيرتي وهذا الأمر يسعدني للغاية، وحب الجماهير كما قلت لا يعوض بأي ثمن، واسعى لمزيد من البطولات مع الفريق خلال الفترات المقبلة، وإسعاد الجميع وأتشرف بالتواجد داخل القلعة الحمراء دائما".

وزاد "أسعى دائما أن يكون النادي الأهلي رقم 1 بشكل مستمر، وسعيد بتحقيقي لجميع البطولات مع النادي الأهلي الممكنة، ودائما جماهير الأهلي تطالب بالمزيد من النجاحات وهذا الأمر يسعدنا جميعاً ونريد أن يكون النادي في المركز الأول بشكل مستمر".

وتابع "أعد جماهير الأهلي بالقتال على جميع البطولات من أجل الفوز بها، وعن بطولة كأس العالم للأندية فهي طموح للجميع داخل النادي الأهلي، ومشوار الفريق من الممكن أن يواجه تشيلسي الإنجليزي في المباراة النهائية والفوز بالذهب".

واختتم "علاقتي جيدة بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ويتعامل معنا مثل الأب، وشرف كبير لي أن تكون علاقتي معه خاصة للغاية، وأتمنى أن نحقق جميع البطولات خلال الفترة المقبلة من أجل إسعادة بجانب الجماهير".