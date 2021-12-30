محافظ بنى سويف يتفقد سير البرنامج التدريبى على نظم المعلومات الجغرافية

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اليوم الخميس سير البرنامج التدريب الجارى تنفيذه الذى يستهدف تدريب العاملين بالوحدات المحلية على نظم المعلومات الجغرافية لتحقيق انجاز أفضل فى بعض الملفات الحيوية، حيث يتم تنفيذه بديوان عام المحافظة،بالتنسيق بين إدارة الموارد البشرية ووحدة المتغيرات المكانية، بمعدل تدريب 15 موظفاً أسبوعياً.





ويهدف البرنامج إلى زيادة العناصر المدربة فى مجالات عديدة منها رفع الإحداثيات الخاصة بالمتغيرات المكانية وأملاك الدولة والمشروعات الجارى تنفيذها خاصة مشروعات حياة كريمة. وناقش المحافظ المتدربين بعض الموضوعات الفنية التى تضمنها البرنامج التدريبى، خاصة الأعمال المساحية والـ GPS، Google Earth، موجها بإجراء اختبار للعناصر المدربة لتقييم نتائج البرنامج،مشددا على أهمية البرنامج فى دعم المنظومة الفنية الخاصة بتلك الأعمال.

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