أول تحرك من التضامن لإنقاذ 3 أسر بالقاهرة والإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الاستغاثة إلى سوء الحالة المعيشية وحالة المسكن والأثاث لإحدى الأسر بمدينة الحمام بالمنطقة التى تقع بين مدينة برج العرب القديمة ومدينة الحمام التابعة لمحافظة مطروح.





وفى هذا الإطار تولت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية تشكيل فريق عمل ضم أعضاء من المديرية والإدارة الاجتماعية، وببحث ودارسة الاستغاثة المنشورة تبين سوء حالة المسكن والحالة المعيشية للأسرة، وعليه فقد تم توفير مواد غذائية وتموينية للأسرة محل الاستغاثة، وتوفير أغطية ومفروشات نظرا لسوء حالة الطقس، والتنسيق مع الجمعيات الخيرية بشأن توفير غسالة وبوتجاز بالإسطوانة، فى حين أن مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة مطروح تتابع حالة الأسرة لتقديم الدعم اللازم بعد تغيير محل إقامة الأسرة، حيث تبين أن الأسرة كانت تقيم سابقا بمحافظة المنيا وتتقاضى مساعدة تكافل وكرامة سارية الصرف.

وفى سياق متصل وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة القاهرة بشأن استغاثة أخرى وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الاستغاثة إلى سوء الحالة الصحية والحالة المعيشية لأحد المواطنين من ذوى الهمم بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة، علما بأن المواطن يقيم مع والدته المسنة، والتى تستغيث بالمسؤولين لإنقاذ الابن، حيث إنها أصبحت غير قادرة على سد الاحتياجات المعيشية والعلاجية للابن الذى يبلغ من العمر 42 عاما والذى لا يغادر الفراش بسبب سوء الحالة الصحية، علما بأنه فور تلقى الاستغاثة فقد تم تشكيل فريق عمل ضم أعضاء من فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة والمختصين بالادارة الاجتماعية بالتبين.

وفى هذا الإطار فقد تم التنسيق مع المسؤولين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المواطن إلى مستشفى النصر بحلوان بسيارة إسعاف، وذلك للتقييم الطبى لحالة المواطن وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة له، وقد أشارت نتيجة الفحوصات الطبية إلى استقرار الحالة الصحية للمواطن فى الوقت الحالى مع ضرورة المتابعة بالعيادات الخارجية بجراحة المخ والأعصاب، وعليه فقد تقرر إعادة المواطن إلى مسكنه مرة أخرى، على أن تتولى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء متابعة الحالة الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفى سياق متصل، قرر وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة القاهرة صرف مساعدة مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعى بقيمة 600 جنيه لمدة 6 أشهر، وكذا إجراء بحث اجتماعى موجه لبنك فيصل الإسلامى لمساعدته، بالإضافة إلى إدراج المواطن ضمن الحالات المستفيدة من الدعم النقدى والعينى التى تقدمه الجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى صرف بعض الأغطية والمواد التموينة للاسرة، علما بأن الإبن والأم يحصلون على مساعدة تكافل وكرامة سارية الصرف لكل منهما.

وفى استجابة سربعة بشأن شكوى أخرى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وجهت وزيرة التضامن الإجتماعى فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة بشأن سرعة إنقاذ أسرة بلا مأوى بمحافظة الأسكندرية، علما بأن الأسرة تتكون من الأم وستة أبناء بلا مأوى بمنطقة العوايد بمحافظة الأسكندرية، حيث تواصل أحد المواطنين من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى وأشار أنه قد عثر على أسرة بلا مأوى وأنه سوف يستضيفهم لحين وصول فريق الوزارة.

وفى هذا الإطار فقد تم تكليف فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بشرق الإسكندرية التابع لجمعية أجاويد الخير، حيث تم التوجه إلى موقع الإستغاثة والعثور على المواطنة وأبنائها 6، وقد تبين أنها سبق لها الزواج مرتين وقد أنجبت من الزوج الأول أربعة أبناء وإثنين من الزوج الثانى وبعد أن هجر الأسرة أصبحت هى وأبنائها بلامأوى، وقد أستغاثت المواطنة بالأهل بمحافظة البحيرة دون الإستجابة لطلبها

وفى هذا الإطار فقد تولى أعضاء فريق البرنامج بوحدة شرق الإسكندرية التابع لجمعية أجاويد الخير التنسيق مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية، حيث تم اصطحاب الأسرة إلى المستشفى وإجراء الفحوصات الطبية والتأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبعد الاطمئنان على الأسرة فقد تم إيداعهم بمركز استضافة المرأة بمصطفى كامل بمحافظة الإسكندرية لحين توفير مسكن مناسب وفرصة عمل للأم بالتنسيق مع الجهات الشريكة