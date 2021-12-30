وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان ملتقى توظيف بنادى التوفيقية (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ملتقى توظيف الشباب والمقام بنادى التوفيقية للتنس بمشاركة شركات القطاع الخاص والمصانع لتوفير 3 آلاف فرصة عمل فى عددآ من المجالات الى جانب معرض لمنتجات الشباب الحرفية واليدوية من جميع المنتجات (جلود - اكسسوارات - تطريز سيناوى – سجاد) والعديد من المنتجات المصنوعة بايدى مصرية.





وقال وزير الشباب والرياضة أن الملتقى يتم بالتعاون مع محافظة الجيزة ويهدف إلى فتح آفاق جديدة وتوفير فرص عمل للشباب من حاملى جميع المؤهلات سواء عليا ومتوسطة إضافة إلى غير الحاصلين على مؤهل دراسى (بدون مؤهل ) وذلك لنشر ثقافة العمل الحر فى القطاع الخاص وفقا لرغبة كل شاب للعمل فى المجال الذى برغب فيه وذلك بمشاركة العديد من الشركات العاملة فى المجالات المختلفة. وثمن محافظ الجيزة التعاون القائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة والذى يسهم فى توفير فرص عمل للشباب، لافتآ بأن المحافظة قامت خلال الفترة الماضية بتنظيم عددآ من ملتقيات التوظيف والمعارض لأصحاب المنتجات الحرفية واليدوية التى ساهمت فى توفير العديد من فرص العمل. وأضاف محافظ الجيزة بأنه سيتم تخصيص أماكن حضارية لإقامة منافذ لتشجيع أصحاب المنتجات الحرفية اليدوية والمساهمة فى تسويق منتجاتهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد.

وعقب الإفتتاح حرص الوزير والمحافظ على تفقد أروقه الملتقى لمتابعه إقبال الشباب والتعرف على الوظائف المقدمة لهم والاستماع منهم عن أبرز إهتماماتهم وآرائهم فى فرص العمل المتاحه من خلال الملتقى. وأكد محافظ الجيزة أنه لمس جدية من قبل الشباب المتقدمين للوظائف ورغبة أكيدة فى العمل مشيرا أن الشركات والجهات المشاركه فى الملتقى تتولى تدريب الشباب على العمل وتتكفل بتنمية مهاراتهم لترقى لسوق العمل. رافق وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة خلال الافتتاح اللواء عبدالرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة واللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة.

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