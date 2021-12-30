انطلاقة مصر التنموية.. فيديو لمعلومات الوزراء عن إنجازات 7 سنوات

جدة - نرمين السيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، مقطع فيديو بعنوان "انطلاقة مصر التنموية"، سلط الضوء على الإرادة السياسية الحقيقية التى توافقت مع أيادٍ مصرية مخلصة، مكنت الدولة المصرية من تحقيق إنجازات أبهرت العالم على مدار 7 سنوات.





وأوضح المركز، أن مصر تعرضت لتحديات صعبة، تمثّلت فى: العشوائيات، والنفايات، ونقص إمدادات الوقود، والانقطاع المستمر للكهرباء، والازدحامات المرورية، مما أدى إلى تدهور مؤشرات الاقتصاد المصرى، ومن ثم تراجع ثقة المجتمع الدولى بمنظماته فيه.

ولذا وضعت الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خطة جادة لمواجهة تلك التحديات، آخذين على عاتقهم مسؤولية تنفيذ أكبر عدد من المشروعات الضخمة والمهمة لخدمة مختلف الفئات والقطاعات، لتحسين وضع الاقتصاد، ومن أبرز تلك المشروعات: مشروع قناة السويس الجديدة؛ بهدف رفع متوسط معدل المرور اليومى للسفن من 49 إلى 97 سفينة بحلول 2023، وكذلك إنشاء وتطوير مجموعة من الطرق بإجمالى أطوال 5000 كم، واستكمال تلك المشروعات بمشروع القطار فائق السرعة ومشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

لتتجه مصر إلى البحث عن مصادر طاقة بديلة، والاعتماد على الطاقة المتجددة، مستهدفة زيادة حجم الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة إلى 20٪ بنهاية 2021، وتنفيذ عدة اكتشافات أبرزها؛ حقل "ظُهر"، والذى يحوى قرابة 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، مع مراعاتها البعد البيئى فى عملياتها التنموية.

ولم تنس مصر شبابها والفئات المجتمعية فى المناطق غير الآمنة؛ حيث قامت بإنشاء حوالى 1.5 مليون وحدة سكنية، وأطلقت برنامج "تكافل وكرامة" لخدمة أكثر من 3.8 ملايين أسرة، وكذلك إطلاق مبادرة "حياة كريمة" ليستفيد منها قرابة 58 مليون مستفيد فى 4584 قرية فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 320 مشروعًا فى قطاع الزراعة بتكلفة 40 مليار جنيه.

لتظهر أخيرًا ثمار تلك الجهود فى تحسن وضع مصر فى المؤشرات الاقتصادية، واسترداد مكانتها فى العالم من جديد، وحصولها على إشادات من مؤسسات وجهات دولية على قدر كبير من الشفافية والثِقل، كالبنك الدولى، وفيتش سولوشنز، وموديز، ولا تزال لدى القيادة السياسية خطط تحمل المزيد نحو مستقبل واعد وأكثر ازدهارًا للمصريين.