الصحة توجه بعلاج «طفل قنا» بمعهد ناصر على نفقة الدولة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال الطفل محمود فتوح، البالغ من العمر 16 عامًا، بمستشفى معهد ناصر لعلاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استجابة لمناشدته بطلب العلاج عبر عدد من وسائل الإعلام.





وأكدت الوزارة، أن مستشفى معهد ناصر، استقبلت الطفل مساء أمس الأربعاء، لبدء علاجه على نفقة الدولة، حيث إنه يعانى من خلل هرمونى مع تقوس بالساقين، مما جعله غير قادر على الحركة، لافتة إلى نقل الطفل من منزله بقرية "المراشدة" بمحافظة قنا بسيارة إسعاف مجهزة وذلك بعد مناظرته بمنزله من خلال فريق طبى متخصص من مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة قبل نقله إلى المستشفى للبدء فى علاجه. ‎وأشارت الوزارة إلى أنه فور وصول الطفل للمستشفى كان فى استقباله فريق طبى من مختلف التخصصات، حيث أجرى له الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة، لعرضها على استشاريين الجراحة والعظام والغدد الصماء والتغذية، لوضع خطة العلاج اللازمة له، وجارى متابعة حالة الطفل بصفة دورية لحين تمام شفاؤه.

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