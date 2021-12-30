محافظ الغربية: حظر التجمعات والاحتفالات خلال فترة الأعياد

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قرارا بحظر إقامة أى احتفالات أو تجمعات داخل الأماكن المغلقة خلال فترة الاحتفال بالعام الميلادى الجديد 2022 اعتبارا من اليوم، وذلك فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.





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