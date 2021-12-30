الخشت يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة تعزيز التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات...

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السفير هيروشي أوكا سفير دولة اليابان بالقاهرة، والسيد تسوكازاكي مدير قسم الإعلام والثقافة، وذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والجامعات اليابانية في المجالات البحثية والأكاديمية.

وناقش الطرفان عددًا من الموضوعات، من بينها عقد درجات علمية مشتركة في مجالات علوم التكنولوجيا والفضاء، والنانو تكنولوجي، والذكاء الاصطناعي والروبوت، ومجال القانون التجاري، والاستثمار، والتحكيم الدولي، وتمت مناقشة الإجراءات التنفيذية لتحقيق ذلك التعاون.

وتطرق الطرفان لبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر واليابان على جميع المستويات، والتعاون المشترك القائم بالفعل بين جامعة القاهرة واليابان، لا سيما التعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية في مجالات البحث العلمي، وتبادل الأساتذة والطلاب، وكذلك مع مؤسسة الجايكا اليابانية لإنشاء العيادات الخارجية لمستشفى أبو الريش الياباني للأطفال والتي أوشكت على الانتهاء.

واتفق الطرفان على إقامة يوم ثقافي ياباني فني سواء "أون لاين" أو داخل جامعة القاهرة بعد استقرار الاوضاع في ظل جائحة كورونا، لتعريف الطلاب باللغة والثقافة اليابانية، والمنح التي تقدمها الجامعات اليابانية للراغبين في الدارسة بتلك الجامعات.

وعلى هامش زيارة السفير الياباني لجامعة القاهرة، ألتقى بنحو 60 طالبًا من دارسي اللغة اليابانية بكلية الآداب، وقام بتحفيزهم وتشجيعهم على التعمق في دراسة اللغة اليابانية والتعرف على ثقافة دولة اليابان، وأشاد بدعم الدكتور محمد الخشت لقسم اللغة اليابانية والذي يُعد الأساس لدراسة اللغة اليابانية وهو واحد من بين حوالي 8 أقسام بالجامعات المصرية يُدرسّ اللغة اليابانية، لا سيما أن عدد المتعلمين للغة اليابانية قد زاد في الفترة الأخيرة حوالي 30 % وفق استطلاع للرأي تم إجراؤه مؤخرًا، وهو ما يعكس حجم الاهتمام باللغة اليابانية.