وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بالعام الميلادي الجديد

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول العام الميلادي المجيد 2022 وجاء نص البرقية كالتالي: "داعياً الله العلي القدير أن يوفقكم في آداء رسالتكم السامية وأن يجعلة عاماً مليئاً بالإنجازات البناءة وتحقيق الأهداف لصالح مصرنا الغالية، وأن يتحقق بجهودكم المباركة وعطاؤكم كل ما تصبوا إليه من أمن وإستقرار وتنمية في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح رئيس الجمهورية ".

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