وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

هنأ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديد. و أرسل اللواء محمود شعراوي برقية تهنئة وجاء نصها كالتالي: "يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2022، داعياً الله العلي القدير أن يجعل العام الجديد عاماً محققاً لأمال وطموحات فخامتكم وشعب مصر العظيم ، لتبدأ مصر علي يد فخامتكم مرحلة جديدة من بناء الحاضر وتأمين المستقبل لأبناء هذا الوطن العظيم وتحقيق تطلعاته وطموحاته وبذل كل جهد وعطاء في سبيل بناء الجمهورية الجديدة .. ونؤكد كامل الدعم والتأييد لجهود فخامتكم المخلصة لكل ما تبذلونه في صالح الوطن" .

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