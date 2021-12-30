انت الان تتابع تفاصيل خبر سوء الأحوال الجوية بالقاهرة ومناشدة من المحافظ بعدم النزول إلا للضرورة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - طالب محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال المواطنين بالقاهرة بعدم الخروج من المنازل خلال هذا اليوم إلا للضرورة القصوى حفاظا على صحة المواطنين، بعدما سادت حالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة اليوم الخميس، مع قيام الأجهزة التنفيذية بواجبها في التعامل مع تراكمات المياه.

وأكد المحافظ على رفع حالة الإستعداد للتعامل مع أي تجمعات بمياه الأمطار، مع وجود تنسيق من قبل هيئة الأرصاد الجوية خلال الأوقات المختلفة للمتابعة، كما قامت محافظة القاهرة بتخصيص خط ساخن للمواطنين على رقم 15496، لتلقي بلاغات المواطنين فيما يخص وجود تراكمات للمياه وتجمعها للتعامل معها بصفه عاجلة.

وفي سياق متصل أكد محافظ القاهرة على متابعة الإجراءات بنفسه مع جميع الأحياء وشركتي المياة والصرف الصحي وهيئة النظافة لتعاملها الفوري مع تجمعات الأمطار، وإستخدام البدالات والشفاطات بمنزل ومطلع الكباري في جميع الأحياء، أيضا تم وضح خطة مع مرور القاهرة لعمل التحويلات المرورية اللازمة في حالة وجود تراكمات أمطار، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

كما قامت محافظة القاهرة بالتشديد على جميع المسئولين المعنيين بالمحافظة بالمتابعة الميدانية، والتعامل السريع مع شكاوي المواطنين المتضررين بأماكن تجمع المياه وإزالتها بسرعة، وضرورة غلق فتحات أعمدة الإنارة الكهربائية حتى لا يتعرض أحد لماس كهربائي حفاظا على حياة المواطنين، مع انتشار سريع لفرق الطوارئ بالمعدات اللازمة، لمواجهة أى طوارئ قد تحدث.