/669324/بسبب-سوء-الطقس-محافظ-القاهرة-يطالب-المواطنين-بعدم-النزول-من-المنزل

طالب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مساء اليوم الخميس، من المواطنين بعدم النزول للشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك حفاظًا على سلامتهم، مؤكد أن الأجهزة الأمنية ستجد فرصة كافية لرفع تراكمات المياة عن الشوارع في حالات تواجد قليل من المواطنين بالشوارع.

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وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء ومسئولى الإنارة المركزية بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من إغلاق فتحات صيانة الأعمدة وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة حرصًا على حياة المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

كانت موجة من الطقس السيء ضربت جميع نواحي القاهرة، اليوم الخميس، حيث شهدت أمطار كثيفة على مختلف انحائها الأمر الذي دفع وزارة الأوقاف بالتشديد على الخطباء في شتى أنحاء الجمهورية على الاقتصاد في وقت الخطبة، ولا تتخطى 10 دقائق وذلك بسبب موجة الطقس السيء التي تعيشها البلاد، والتي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.

خبراء الطقس يتوقعون حالة الطقس

شهد اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل الى حد الصقيع على وسط سيناء، وذلك حسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وتتساقط اليوم الخميس، أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة .

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجة البحرى تمتد ليلا إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة مثيرة للرمال والأتربة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 2.5الي 4 متر.

دراجات الحرارة اليومة الخميس

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 العظمى والصغرى 12، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 13، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 14 ، وعلى شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 9، وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10.