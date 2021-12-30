/669332/المصيلحي-صرف-استعاضات-يناير-لمنافذ-صرف-السلع-التموينية
وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيسا شركتي الجملة (العامة – المصرية) بصرف استعاضات منافذ صرف السلع التموينية للشهر القادم وجاء ذلك في إطار متابعته اليومية لحالة الجو وتعرض بعض المحافظات للأمطار الغزيرة.
وشدد مصلحي على مديري المديريات بالقيام بحملات يومية للتأكد من عمل المخابز بالمواعيد المقررة لها وكذلك منافذ صرف السلع التموينية حتى يستطيع المواطن الحصول على مستحقاته من الدعم سواء بالخبز أو بالسلع الغذائية التي تصرف على بطاقة الدعم.
وصرح احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير التموين تلقى تقريراً من رئيسا شركتي الجملة (العامة – المصرية) ببدء صرف استعاضات الربع الأول من شهر يناير إلى للمنافذ تمهيداً لصرفها للمواطنين اعتباراً من اول الشهر.
وأشار كمال أن مديري المديريات بالمحافظات أكدوا على وجود مخزون استراتيجي بكل مخبز يصل إلى ثلاثة أيام من الدقيق، وانه يتوافر بمنافذ صرف السلع التموينية أكثر من 25 سلعة، مضيفاً إلى ضخ الوزارة يوميا 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن أرز و100 طن مكرونة
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