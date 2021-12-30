/669332/المصيلحي-صرف-استعاضات-يناير-لمنافذ-صرف-السلع-التموينية

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيسا شركتي الجملة ‏‏(العامة – المصرية) بصرف استعاضات منافذ صرف السلع ‏التموينية للشهر القادم وجاء ذلك في إطار متابعته اليومية لحالة الجو وتعرض بعض المحافظات ‏للأمطار الغزيرة.

وشدد مصلحي على مديري ‏المديريات بالقيام بحملات يومية للتأكد من عمل المخابز ‏بالمواعيد المقررة لها وكذلك منافذ صرف السلع التموينية حتى ‏يستطيع المواطن الحصول على مستحقاته من الدعم سواء ‏بالخبز أو بالسلع الغذائية التي تصرف على بطاقة الدعم.

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وصرح احمد كمال معاون الوزير المتحدث ‏الرسمي للوزارة، أن ‏وزير التموين تلقى تقريراً من رئيسا ‏شركتي الجملة (العامة – المصرية) ببدء صرف استعاضات الربع ‏الأول من شهر يناير إلى للمنافذ تمهيداً لصرفها للمواطنين اعتباراً من اول الشهر.

وأشار كمال أن مديري ‏المديريات بالمحافظات أكدوا على وجود مخزون استراتيجي بكل ‏مخبز يصل إلى ثلاثة أيام من الدقيق، وانه يتوافر بمنافذ ‏صرف السلع التموينية أكثر من 25 سلعة، مضيفاً إلى ضخ الوزارة ‏يوميا 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن أرز و100 طن مكرونة