/669327/حوار-علي-معلول-مع-الموقع-الرسمي-للأهلي-علاقته-مع-الخطيب-الخاصة-أهمية-موسيماني-رسائل-ودعم-الجماهير-أهمية-كأس-العالم-للأندية-وبطولة-أفريقيا-التاسعة-الخاصة-فيديو

أعلن النادي الأهلي اليوم تمديد تعاقد علي معلول لاعب الفريق، لمدة موسمين وبذلك يتواجد اللاعب داخل القلعة الحمراء حتى نهاية مسيرته الرياضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر النادي الأهلي فيديو خاص بتجديد تعاقد علي معلول مع الفريق بجانب نجله كريم، وقال اللاعب “علي معلول أهلاوي حتى 2024”.

وتحدث الموقع الرسمي للنادي الأهلي مع علي معلول في فيديو مطول يتحدث فيه عن أسباب التأخير في تجديد تعاقده مع الأهلي، وعلاقتة مع محمود الخطيب ولاعبي الأهلي، ورسالتة للجماهير والحديث عن بيتسو موسيماني مدرب الفريق، وعن أسرار كثيرة داخل القلعة الحمراء.

علي معلول: بطولة أفريقيا التاسعة أمام الزمالك له أهمية خاصة.. ويوجه رسالة لجماهير الأهلي

أكد علي معلول، لاعب النادي الأهلي، أن علاقته مع جميع لاعبي النادي الأهلي جيدة للغاية.

وأضاف خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "سبب فوز الأهلي بالبطولات أننا جميعاً عائلة واحدة، وعندما نذهب للمنتخبات نتواصل مع بعضنا البعض، وهذا سبب تفوقنا ونجاحنا وأتمنى التوفيق للكل خلال الفترة المقبلة".

وزاد "بيتسو موسيماني مدرب كبير للغاية، وهو محنك وعلاقة الجميع معه مميزة للغاية، فهو من أكبر مدربي القارة الأفريقية وحصد على بطولات عديدة مع النادي الأهلي وحصد بطولات كثيرة، وأتمنى أن نساعده في النجاحات المقبلة".

وأكمل "هناك تفاهم كبير بيني وبين لاعبي الأهلي بالكامل، وداخل أرض الملعب هناك من يفهمني بنظرة واحدة ويأتي على رأسهم، أيمن أشرف وعمرو السولية، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، والعلاقة بيننا بعد التمرين تجعلنا نفهم بعضنا البعض بشكل جيد للغاية".

علي معلول

وواصل "بطولة أفريقيا التاسعة أمام الزمالك كانت غالية وهامة للغاية وكانت بطولة خاصة بي، لأننا ابتعدت عن المباراة النهائية قبلها بسبب الإصابة، وكنت أريد الفوز بها".

واختتم "عصام الشوالي أعطى للمباراة النهائية طابع خاص بسبب الهدف الذي جاء بدايته برمية تماس عن طريق علي معلول، وعن رسالتي للجماهير فهمي أتمنى لهم النجاح والتوفيق للنادي الأهلي في العام الجديد، واريد تواجدهم بشكل مستمر في المباريات وعودتهم للمدرجات بشكل كبير، وعلي معلول أهلاوي حتى 2024".

علي معلول: علاقتي مع الخطيب مثل «الأب وابنه».. ونريد حصد الميدالية الذهبية في كأس العالم للأندية

أكد علي معلول، لاعب النادي الأهلي، أن نجله كريم سعيد بتواجده في القاهرة وتعامل جماهير النادي الأهلي معه وأن العائلة مرحبة بالتواجد مع الفريق دائما.

وأضاف خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "سعيد بحديث الجماهير بأنني سأكون كادر إداري في النادي الأهلي بعد نهاية مسيرتي وهذا الأمر يسعدني للغاية، وحب الجماهير كما قلت لا يعوض بأي ثمن، واسعى لمزيد من البطولات مع الفريق خلال الفترات المقبلة، وإسعاد الجميع وأتشرف بالتواجد داخل القلعة الحمراء دائما".

وزاد "أسعى دائما أن يكون النادي الأهلي رقم 1 بشكل مستمر، وسعيد بتحقيقي لجميع البطولات مع النادي الأهلي الممكنة، ودائما جماهير الأهلي تطالب بالمزيد من النجاحات وهذا الأمر يسعدنا جميعاً ونريد أن يكون النادي في المركز الأول بشكل مستمر".

تجديد تعاقد علي معلول مع النادي الأهلي

وتابع "أعد جماهير الأهلي بالقتال على جميع البطولات من أجل الفوز بها، وعن بطولة كأس العالم للأندية فهي طموح للجميع داخل النادي الأهلي، ومشوار الفريق من الممكن أن يواجه تشيلسي الإنجليزي في المباراة النهائية والفوز بالذهب".

واختتم "علاقتي جيدة بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ويتعامل معنا مثل الأب، وشرف كبير لي أن تكون علاقتي معه خاصة للغاية، وأتمنى أن نحقق جميع البطولات خلال الفترة المقبلة من أجل إسعادة بجانب الجماهير".

علي معلول: حب جماهير الأهلي أهم من كنوز الدنيا.. وسعيد بلقب «ابن النادي»

أكد علي معلول، لاعب النادي الأهلي، أن الأولوية دائما كانت لصالح النادي الأهلي للعب مع الفريق.

وأضاف خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "لم أتردد مطلقاً في تجديد تعاقدي مع الفريق، ولو لم تكن الأولوية للفريق كنت سأقول، ولكن الجميع يعرف أنني سعيد مع الأهلي وأريد استمرار النجاحات مع الفريق خلال السنوات القادمة".

وزاد "النادي الأهلي يمثل لي عائلتي الكبيرة، بداية من اللاعبين والجماهير والإدارة، والجميع مرحب بي داخل الفريق، وأشاهد هذا الحب منهم وكان قراري محسوماً بالتجديد وعدم التفكير في أي عروض أخرى خلال الفترة المقبلة للتركيز مع الفريق فقط والمشاركات القادمة".

النادي الأهلي

وتابع "حب جماهير الأهلي يعوضني عن كنوز الدنيا كلها، والجميع يحترمني وأبادلهم نفس الشعور، وسعيد بإعتباري أحد أبناء النادي الأهلي هذا الأمر كبير وهام للغاية، وأشعر بهذا الأمر عندما أكون متواجد في الشارع وأتقابل مع الجماهير في كل مكان".

واختتم "حب جماهير الأهلي لا يقدر بمال ولا يتم تعويضه نهائياً، وعائلتي سعيدة للغاية بتواجدي مع النادي الأهلي، وشاهدوا الطريقة التي تتعامل بها معي إدارة النادي والجماهير، وأتمنى أن تكون الفترة المقبلة بها العديد من النجاحات والبطولات الكبرى".

علي معلول: سعيد بتجديد تعاقدي مع الأهلي.. ولم أعطي أي شروط أمام إدارة النادي

أكد علي معلول، لاعب النادي الأهلي، أنه يبارك لجماهير الأهلي ولمجلس الإدارة بعد تجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين.

وأضاف خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "السبب الوحيد في تأخير تجديد تعاقدي مع النادي الأهلي كان بسبب المباريات الكثيرة خلال الفترة الماضية، والبطولات التي كنا نشارك فيها، وبعد نهاية المنافسات قمنا بتوقيع العقود بشكل رسمي".

وزاد " الحمد لله، علي معلول أهلاوي، وشاهدت بعض الأحاديث في القنوات التليفزيوينة والحديث عن عدم تجديدي للفريق بسبب بعد الشروط الخاصة بي وهذا لم يحدث، وكان كل شئ منتهي مع أمير توفيق مدير التعاقدات، ولكن كنا ننتظر الوقت المناسب فقط للإعلان".

حوار علي معلول مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي

وأكمل "كنا نشارك في بطولات مهمة وصعبة للغاية، وكان لابد من التركيز فيها وأهم من التجديد، والأهم في النهاية قمت بتجديد تعاقدي، وأمر طبيعي أن تأتي لي عروض لأنني ألعب في النادي الأهلي وهذا أمر جيد لأننا أقدم مستويات جيدة بشكل مستمر".

واختتم "جميع العروض التي كانت تأتي لي كانت عن طريق وكيلي الخاص فقط، وكانت مع إدارة النادي الأهلي مباشرة وأحترامي لهم منعني من التفاوض مع أي فريق لأن عقدي كان متبقي مع الفريق لمدة 6 أشهر".

رسمياً: الأهلي يعلن تمديد عقد علي معلول حتى 2024 «فيديو»

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي اليوم الخميس، تجديد تعاقد لاعب الفريق علي معلول حتى عام 2024.

وكان عقد علي معلول ينتهي مع الأهلي بنهاية هذا الموسم، ونجحت الإدارة في تمديد التعاقد حتى عام 2024.

ونجح أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في تجديد تعاقد علي معلول لمدة موسمين دون حساب هذا الموسم.

علي معلول

وكان علي معلول قد تواجد مع النادي الأهلي بداية من موسم 2016/2017 قادماً من الصفاقسي التونسي مقابل 750 ألف دولار، وساهم المحترف الدولي أن يساهم في تحقيق العديد من الألقاب المحلية والقارية مع المارد الأحمر.

وفاز علي معلول بلقب الدوري 4 مرات من قبل، بجانب دوري أبطال أفريقيا مرتين، ومثلهم لكأس السوبر الأفريقي، وكأس مصر والسوبر المصري بنفس العدد.