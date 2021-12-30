/669321/علي-معلول-بطولة-أفريقيا-التاسعة-أمام-الزمالك-له-أهمية-خاصة-ويوجه-رسالة-لجماهير-الأهلي

أكد علي معلول، لاعب النادي الأهلي، أن علاقته مع جميع لاعبي النادي الأهلي جيدة للغاية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "سبب فوز الأهلي بالبطولات أننا جميعاً عائلة واحدة، وعندما نذهب للمنتخبات نتواصل مع بعضنا البعض، وهذا سبب تفوقنا ونجاحنا وأتمنى التوفيق للكل خلال الفترة المقبلة".

وزاد "بيتسو موسيماني مدرب كبير للغاية، وهو محنك وعلاقة الجميع معه مميزة للغاية، فهو من أكبر مدربي القارة الأفريقية وحصد على بطولات عديدة مع النادي الأهلي وحصد بطولات كثيرة، وأتمنى أن نساعده في النجاحات المقبلة".

وأكمل "هناك تفاهم كبير بيني وبين لاعبي الأهلي بالكامل، وداخل أرض الملعب هناك من يفهمني بنظرة واحدة ويأتي على رأسهم، أيمن أشرف وعمرو السولية، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، والعلاقة بيننا بعد التمرين تجعلنا نفهم بعضنا البعض بشكل جيد للغاية".

وواصل "بطولة أفريقيا التاسعة أمام الزمالك كانت غالية وهامة للغاية وكانت بطولة خاصة بي، لأننا ابتعدت عن المباراة النهائية قبلها بسبب الإصابة، وكنت أريد الفوز بها".

واختتم "عصام الشوالي أعطى للمباراة النهائية طابع خاص بسبب الهدف الذي جاء بدايته برمية تماس عن طريق علي معلول، وعن رسالتي للجماهير فهمي أتمنى لهم النجاح والتوفيق للنادي الأهلي في العام الجديد، واريد تواجدهم بشكل مستمر في المباريات وعودتهم للمدرجات بشكل كبير، وعلي معلول أهلاوي حتى 2024".

علي معلول: علاقتي مع الخطيب مثل «الأب وابنه».. ونريد حصد الميدالية الذهبية في كأس العالم للأندية

أكد علي معلول، لاعب النادي الأهلي، أن نجله كريم سعيد بتواجده في القاهرة وتعامل جماهير النادي الأهلي معه وأن العائلة مرحبة بالتواجد مع الفريق دائما.

وأضاف خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "سعيد بحديث الجماهير بأنني سأكون كادر إداري في النادي الأهلي بعد نهاية مسيرتي وهذا الأمر يسعدني للغاية، وحب الجماهير كما قلت لا يعوض بأي ثمن، واسعى لمزيد من البطولات مع الفريق خلال الفترات المقبلة، وإسعاد الجميع وأتشرف بالتواجد داخل القلعة الحمراء دائما".

وزاد "أسعى دائما أن يكون النادي الأهلي رقم 1 بشكل مستمر، وسعيد بتحقيقي لجميع البطولات مع النادي الأهلي الممكنة، ودائما جماهير الأهلي تطالب بالمزيد من النجاحات وهذا الأمر يسعدنا جميعاً ونريد أن يكون النادي في المركز الأول بشكل مستمر".

علي معلول

وتابع "أعد جماهير الأهلي بالقتال على جميع البطولات من أجل الفوز بها، وعن بطولة كأس العالم للأندية فهي طموح للجميع داخل النادي الأهلي، ومشوار الفريق من الممكن أن يواجه تشيلسي الإنجليزي في المباراة النهائية والفوز بالذهب".

واختتم "علاقتي جيدة بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ويتعامل معنا مثل الأب، وشرف كبير لي أن تكون علاقتي معه خاصة للغاية، وأتمنى أن نحقق جميع البطولات خلال الفترة المقبلة من أجل إسعادة بجانب الجماهير".

علي معلول: علاقتي مع الخطيب مثل «الأب وابنه».. ونريد حصد الميدالية الذهبية في كأس العالم للأندية

أكد علي معلول، لاعب النادي الأهلي، أن نجله كريم سعيد بتواجده في القاهرة وتعامل جماهير النادي الأهلي معه وأن العائلة مرحبة بالتواجد مع الفريق دائما.

وأضاف خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "سعيد بحديث الجماهير بأنني سأكون كادر إداري في النادي الأهلي بعد نهاية مسيرتي وهذا الأمر يسعدني للغاية، وحب الجماهير كما قلت لا يعوض بأي ثمن، واسعى لمزيد من البطولات مع الفريق خلال الفترات المقبلة، وإسعاد الجميع وأتشرف بالتواجد داخل القلعة الحمراء دائما".

وزاد "أسعى دائما أن يكون النادي الأهلي رقم 1 بشكل مستمر، وسعيد بتحقيقي لجميع البطولات مع النادي الأهلي الممكنة، ودائما جماهير الأهلي تطالب بالمزيد من النجاحات وهذا الأمر يسعدنا جميعاً ونريد أن يكون النادي في المركز الأول بشكل مستمر".

علي معلول

وتابع "أعد جماهير الأهلي بالقتال على جميع البطولات من أجل الفوز بها، وعن بطولة كأس العالم للأندية فهي طموح للجميع داخل النادي الأهلي، ومشوار الفريق من الممكن أن يواجه تشيلسي الإنجليزي في المباراة النهائية والفوز بالذهب".

واختتم "علاقتي جيدة بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ويتعامل معنا مثل الأب، وشرف كبير لي أن تكون علاقتي معه خاصة للغاية، وأتمنى أن نحقق جميع البطولات خلال الفترة المقبلة من أجل إسعادة بجانب الجماهير".