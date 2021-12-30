زيمبابوي ثالث المنتخبات القادمة للكاميرون استعداداً لأمم أفريقيا 2021

/669322/زيمبابوي-ثالث-المنتخبات-القادمة-للكاميرون-استعدادا-لأمم-أفريقيا-2021

وصل منتخب زيمبابوي للأراضي الكاميرونية، صباح اليوم، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعد منتخب زيمباوبي ثالث الوافدين لللكاميرون بعد بعثة منتخب أصيوبيا، ومنتخب السودان، والتي جاء وصول الثلاثة قبل انطلاقة البطولة بعشرة أيام.

وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، في التاسع من يناير المقبل، حتى السادس من فبراير القادم.

وتستضيف الأراضي الكاميرونية البطولة وسط ضغوطات كثيرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بجانب فيروس كورونا المستجد.

ويقع منتخب زيمبابوي في المجموعة الثانية بجوار منتخبات السنغال وغينيا ومالاوي.

نجحت مصر في النسخة الماضية لإستضافة البطولة، بعد إعتذار الكاميرون بسبب تأخر التأجهيزات للبطولة، وانتشار فيروس كورونا.

مجموعة مصر بأمم أفريقيا

ولم يتضح موقف أوسيمين من بطولة أمم إفريقيا حتى تتحول مسحته إلى سلبية.

ويتواجد المنتخب النيجيري في المجموعة الرابعة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، بجوار المنتخب المصري، والسوداني وغينيا بيساو.

ويتواجد عدد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز في قائمة نيجيريا ويأتي على رأسهم أليكس أيوبي لاعب إيفرتون.

قائمة نيجيريا استعدادا لكاس أمم أفريقيا:

حراسة المرمى: جون نوبل، دانيال أكيبي، فرانسيس أوزوهو

خط الدفاع: كينيث أوميرو، شيدوزي أوازيم، ليون بالوجون، وليام إيكونج، أولا أينا، جاميلو كولينز، عبد الله شيهو، زيد سانوسي، أوليسا ندا.

خط الوسط: جوزيف أيوديلي، ويلفريد نديدي، فرانك أونيكا، تشيدا إيجوك، كيليتشي نواكالي

خط الهجوم: صامويل تشوكويزي، أحمد موسى، فيكتور أوسيمين، موسى سيمون، صادق عمر، تاوو أيونيي، أوديو إيجالو، أليكس أيوبي، كليتشي إيهيناتشو، إيمانويل دينيس.

الاتحاد الكاميروني

كشف أمادوا رئيس الاتحاد النيجيري، أنه بالفعل تحدث جوزية مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي من أجل قيادة المنتخب خلال بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات صحفية "بالفعل تحدثنا مع جوزية مورينيو من أجل قيادة منتخب نيجيريا لمدة شهر واحد فقط ويظل مع فريق روما حتى نهاية بطولة كأس أمم أفريقيا ولكنه للأسف رفض".

وتابع "وزير الرياضة النيجيري تواصل شخصياً مع مورينيو من أجل قيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة ولكن أيضا جاء القرار بالرفض وكنت أتمنى أن تتم لتزداد حظوظنا بالفوز باللقب".