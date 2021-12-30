عمرو دياب متهمًا بالتحرش.. الجمهور ينتقده: مطرب متصابي.. ننشر تفاصيل القصة

/669323/عمرو-دياب-متهما-بالتحرش-الجمهور-ينتقده-مطرب-متصابي-ننشر-تفاصيل-القصة

نشب هجومًا حادًا على الهضبة عمرو دياب في الساعات الماضية بعدما اتهمه البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالاساءة للمرأة وأنه يُشجع على التحرش وذلك بسبب إعلان عمرو دياب الجديد عن سيارة سيتروين التي تحمل خاصية التقاط الصور للمارة بشكل اعتبره البعض اختراق للخصوصية.

دوت الخليج تنشر تعليقات الجمهور الغاضبة من إعلان عمرو دياب الجديد

كتبت إحدى مستخدمات موقع التدوينات الشهير "تويتر"، عبر صفحتها رأيها في إعلان عمرو دياب، وكتبت: "الاهم من وقف الاعلان وقف العربية اللي فيها الخاصية الزبالة دي سيتروين".

وسخر آخر من وقف اعلان عمرو دياب وكتب: " بحس معظم اللي بيركبوا عربيات سيتروين دول برنسات شوية. محدش هيستخدمها الاستخدام المعفن ده".

وعبرت إحدى الفتيات عن سعادتها بقرار وقف اعلان عمرو دياب، وكتبت: "سيتروين شالت اعلان عمرو دياب، اتمنى الباور دي تكمل معانا شوية عشان كل كرييتڤ دايركتر يفكر كويس قبل مايطلعلنا بفكرة من تحت الصندوق".

وطالب أحد الجماهير الفنان عمرو دياب الاعتذار، وكتب: "زي ما سيتروين رفعت الاعلان واعتذرت واجب على عمرو دياب الفنان الكبير يقدم اعتذار احترماً لجمهوره زي ما سيتروين احترمت عملاءها".

ومن التعليقات أيضًا: " سيتروين سحبت إعلانها المسيء والسيء واعتذرت وواجب عليها محاسبة ال Advertisement Creator بتاعهم وفريق الدعاية الذي ارتكب هذا الخطأ الجسيم وواجب أيضا على الهضبة المتصابي -ولا بأس بذلك أبدا- أن يعتذر من مشاهديه ومشاهداته بالخصوص على هذا الخطأ الكبير، وعاش شباب مصر الواعي".

وقف إعلان عمرو دياب

ولهذا قدمت شركة سيارات سيتروين في مصر اعتذار للجمهور، بسبب إعلان اعتبره البعض مروج للتحرش واتهموا عمرو دياب بالتحرش بفتاة، حيث يظهر في الإعلان وهو يقود سيارته ثم يتوقف بشكل مفاجئ أمام امرأة ليلتقط لها صورة من السيارة وذلك من خلال خاصية مزودة في هذه السيارة مما اعتبره البعض امرًا غير مقبولا.

اعتذار شركة سيتروين للجمهور

ونشرت شركة سيتروين اعتذارًا عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وذلك من خلال بيان نص على: "الشركة تحرص على مشاعر جميع المجتمعات في البلدان التي تعمل بها، ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكافة أشكاله، نحن نتفهم التأثير السلبي لمشهد ظهر في أحدث إعلان تليفزيوني لسيارة سيتروين في مصر".